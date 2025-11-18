Lista candidaturilor admise la Primăria București. Care sunt candidații respinși de către Biroul Electoral Municipal

Biroul Electoral al Municipiului București a transmis lista candidaturilor admise la alegerile din 7 decembrie pentru postul de primar general al Capitalei. BEM a admis 18 dosare de candidatură și a respins alte trei.

Potrivit unui comunicat BEM transmit marți seara, dintre cei 18 candidați, 10 candidează susținuți de către partidele din care fac parte: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Burcea (POT), Daniel Băluță (PSD), Mihai Lasca (PPR), Ana Ciceală (SENS), Oana Crețu (PSDU), Rareș Lazăr (România în Acțiune), Liviu-Gheorghe Florea (PNȚ Maniu-Mihalache), Gheorghe Macovei (PRM).

Pe lista candidaților independenți se află Virgil-Alexandru Zidaru (Makaveli), Dănuț-Angelo Trifu, Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu, Vlad Gheorghe, Angela Negrotă și Constantin Tițian Filip.

Acestora li se alătură Anca Alexandrescu care, deși candidează ca independentă, este susținută de Alianța „Dreptate pentru București”, constituită din AUR și PNȚCD.

Trei candidaturi au fost respinse, fiind vorba de Dumitrică Stan, Maria Marcu și Dan-Cristian Popescu.