Dan Dungaciu anunță poziția AUR față de guvernul Veștea. „Nu am vrea să perturbăm procesul”

Prim-vicepreședintele AUR a declarat, marți, la Digi24 că partidul său nu va vota Guvernul Veștea și niciun alt Executiv din care formațiunea nu va face parte. Dungaciu a mai spus că situația politică actuală duce către alegeri anticipate „și n-am vrea să perturbăm procesul”.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al partidului condus de George Simion, a declarat la Digi24 că AUR nu a participat la negocierile privind formarea Guvernului Veștea, întrucât „nu ne-a căutat nimeni ca să discute cu partidul nostru”.

Întrebat despre posibilitatea ca AUR să voteze Executivul format de premierul desemnat, Dungaciu a spus că „singurul guvern din care poate face parte guvernul AUR este cel în care premierul este AUR și principiile de guvernare sunt cele pe care deja le-am sugerat”.

„Aici, marea discuție pe care noi o avem și am anunțat-o public, este că noi ne-am dori alegerile anticipate. Tot blocajul ăsta duce către alegeri anticipate și n-am vrea să perturbăm procesul. Și spun că n-am vrea să perturbăm procesul, pentru că nu poți să ai obligatoriu ambele, și alegeri anticipate și suspendarea președintelui, pentru că trebuie să există un președinte care este în funcție în așa fel încât să declașeze aceste alegeri anticipate, pentru că până la urmă decizia va fi a președintelui”, a mai spus Dan Dungaciu.

PNL și UDMR au anunțat că nu susțin Guvernul Veștea

PNL a decis luni seară, cu o largă majoritate după o ședință de peste 5 ore, că nu susține Guvernul Adrian Veștea și l-a somat pe acesta să-și depună mandatul până astăzi, la ora 10:00. Adrian Veștea a respins imediat somația PNL, într-un mesaj postat pe Facebook.

Guvernul Veștea rămâne și fără cele 31 de voturi ale UDMR. Conducerea partidului a decis să le recomande parlamentarilor săi să nu voteze Guvernul Veștea.

Urmăriți LIVETEXT principalele reacții și decizii pe plan politic.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus că nu crede că vor fi voturi diferite față de acestă recomandare.

PSD trebuia să aibă astăzi o întâlnire cu Veștea, însă a fost amânată fără să fie clar când va avea loc. Marian Neacșu, un influent lider social-democrat, a apărut alături de premierul desemnat în Parlament la discuțiile cu grupul Uniți pentru România, unde s-a alăturat recent Victor Ponta.