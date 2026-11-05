Dan Șucu, Rapid și copiii patronilor: Unde se termină dragostea părintească și începe favoritismul în afaceri?

Controversa provocată la Rapid de titularizarea și înlocuirea la pauză a lui Andrei Șucu, fiul acționarului majoritar Dan Șucu, readuce în discuție o dilemă care depășește cu mult lumea fotbalului: cât de departe poate merge un antreprenor pentru a-și sprijini propriul copil fără să afecteze principiile după care funcționează afacerea sa? Problema este cu atât mai relevantă în România, unde prima generație de antreprenori de după 1989 se apropie de momentul predării ștafetei către urmași. Un raport PwC arată că 64% dintre afacerile de familie din Europa Centrală și de Est sunt conduse încă de fondatori, iar peste 40% nu au un plan de succesiune.

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