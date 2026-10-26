Dan Tanasă, noi declarații despre muncitorii din Asia: Îi asociază cu „lepra” și traficul de droguri

Deputatul AUR Dan Tanasă i-a criticat pe cei de la USR pentru atitudinea față de migrație, luni, într-un discurs de la tribuna Parlamentului, în care a făcut noi afirmații despre lucrătorii veniți din Asia în țara noastră.

„De fiecare dată când îi aud pe cei de la USR, îmi aduc aminte de vorba aia, care spune că un vapor se scufundă nu datorită apei din jurul lui, un vapor se scufundă datorită apei din interiorul lui. Așadar, această boală mintală, care se numește «simpatie suicidală», este cancerul care roade în momentul acesta vestul Europei”, a declarat Dan Tanasă, conform imaginilor difuzate de Digi24.

El a susținut că țările din vestul Europei sunt „devastate” de migranți „din țări de lumea a 3-a”.

„Știu că pe trotinete nu vă puteți uita la telefoane mobile sau la televizoare, nu puteți citi o știre și, mă rog, aveți și banane în mâini, și nu puteți să faceți lucrul ăsta. Franța, Spania, Italia este devastată exact, exact, exact, exact de către cei pe care voi vreți să îi aduceți aici. N-am nicio problemă, domne`, să aducem polonezi în România mai mulți, să aducem sârbi, să aducem, nu știu, suedezi, italieni, francezi, americani, unguri. Invadați România cu muncitori necalificați din țări de lumea a 3-a”, a continuat Dan Tanasă.

„Sub ochii voștri, în România, ați readus lepra, ați adus traficanți de droguri din Bangladesh. Ați adus traficanți de droguri din Nepal. Dacă muriți de foame pentru că nu vă aduce livratorul nepalez mâncarea la ușă, puteți să vă mutați în Nepal, colegii de la USR. Mutați-vă în Pakistan, colegii! Mutați-vă în Bangladesh”, a mai spus deputatul AUR.

Trimis în judecată pentru declarațiile despre livratorii străini

Joi, Dan Tanasă a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după un mesaj publicat pe Facebook în august 2025, în care, potrivit procurorilor, a instigat la refuzarea comenzilor care nu erau livrate de un cetățean român.

Marian Godină, care sesizase Parchetul General la momentul declarației, a anunțat luni că i-a făcut o nouă plângere deputatului AUR, pe care îl acuză de această dată de purtare abuzivă, pentru modul în care răspunde comentariilor de pe Facebook.

„«Mâncător de muci», «Dorele, tu eşti bah?» , «Cristi, iar ai pus mâna pe punga de diluant?», «nu mai abuza de banane şi muci că ai început să behăi. Da, sunt parlamentar, despre asta e vorba, vai de capul tău», «la tine ştiu că o reglezi din muci şi banane», «aplauzi ca foca», «de la banane ai început să behăi». Ce aţi citit sunt câteva dintre replicile cu care răspunde deputatul Dan Tanasă cetăţenilor români în comentarii”, a transmis Godină, într-un mesaj pe Facebook, în care a anunțat demersul său către procurori.