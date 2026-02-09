Dana Bucin, avocat de imigrație în America: „Mă sună români din închisorile ICE”. Sunt în pericol de deportare familiile de români din SUA? Ce se întâmplă cu copiii lor, cetățeni americani?

„Am deja români care mă sună din închisorile ICE”. Este adevărul dur care a deschis conversația cu Dana Bucin, avocată stabilită în Statele Unite, specializată în imigrație. Politica administrației Trump în ceea ce privește deportările și cazurile extreme de abuz ale agenților ICE în statul Minnesota țin prima pagină a ziarelor încă de la sfârșitul anului trecut, iar teama de deportare a ajuns și în rândul famililor de români stabilite acolo, mai ales dacă au viza expirată. Temerile sunt justificate, spune avocata, chiar și pentru părinții români care au copii născuți acolo, deci cetățeni americani, conform Constituției.

Născută la Reghin, în județul Mureș, Dana Bucin este astăzi una dintre cel mai bine cotate avocate de imigrație din Statele Unite. A plecat din România la sfârșitul anilor ’90, cu o bursă de studii, și a absolvit cu onoruri trei specializări la Ohio Wesleyan University, urmate de un doctorat în Drept la Boston University. Dana Bucin este avocat autorizat să profeseze în mai multe jurisdicții americane, partener al casei de avocatură Harris Beach Murtha. De 7 ani este Consul Onorific al României în Connecticut și a fost desemnată în 2019 „Avocatul Anului” în Connecticut.

Dana Bucin a explicat, într-un interviu acordat Totul Despre Mame, ce se întâmplă acum în Statele Unite, cine este cu adevărat în pericol de detenție sau deportare și ce ar trebui să știe românii care trăiesc acum acolo. „În centrele de detenție este groaznic. În primele 7-10 zile e blackout total. N-ai voie să dai telefon, nu poți lua legătura cu nimeni. ICE îi ia în primire, îi pune în cătușe la mâini, la picioare, la brâu – sunt lanțuri care se conectează. Îi transportă dintr-un centru de detenție în altul până îi plasează, în sfârșit, la unul care are destule paturi pentru ei”, a spus avocata, în dialogul direct cu Totul Despre Mame.

În contextul veștilor venite de peste Ocean în ultimele luni, avocata ne spune că românii reținuți de ICE pot petrece luni întregi de detenție, chiar și în cazul în care aleg deportarea voluntară. În același timp, familiile de români care au și cea mai mică neregulă în dosar pot fi destrămate fără drept de apel, pentru că legile imigrației sunt acum aplicate la maximum. Mai mult de atât, pentru românii care nu au legături solide cu Statele Unite (căsătorie cu cetățean american, copii americani etc.) deportarea este inevitabilă.

Există, însă, și nuanțe. „Dacă românul este în SUA pe o viză J1 validă și nu a depășit termenii acesteia, nu ar trebui să-i fie atât de frică”, explică avocata. Riscurile cresc, însă, considerabil pentru cei fără statut legal, mai ales într-un context juridic nou, în care Curtea Supremă de Justiție a permis, printr-un precedent cunoscut sub numele de Kavanaugh stops, ca agenții ICE să poată opri persoane pe baza accentului, a rasei sau a faptului că „arată ca un străin”.

