Danemarca a creat un rond de noapte care să îl urmărească anume pe Donald Trump

Guvernul danez a instituit un „rond de noapte” la Ministerul de Externe, nu pentru a-i ține la distanță pe sălbatici și pe Umblătorii Albi, precum Rondul de Noapte din serialul „Urzeala tronurilor”, ci pentru a monitoriza declarațiile și mișcările lui Donald Trump privind Groenlanda în timp ce Copenhaga doarme, relatează The Guardian.

Rondul de noapte începe în fiecare zi la MAE danez la ora locală 17:00, iar la ora 7:00 este întocmit și distribuit în guvernul de la Copenhaga și în departamentele relevante un raport despre ceea ce s-a spus și ce s-a întâmplat, potrivit cotidianului local Politiken.

Se pare că schimbul de noapte a fost introdus primăvara aceasta în urma tensiunilor diplomatice dintre Copenhaga și Washington privind Groenlanda, președintele SUA afirmând de mai multe ori că dorește ca SUA să preia controlul asupra insulei arctice și nu a exclus folosirea constrângerii pentru acest scop.

Politiken notează că inițiativa este unul dintre numeroasele exemple care arată cum diplomația daneză și serviciul public al țării au fost nevoite să se adapteze la noua realitate a celei de-a doua administrații Trump.

O sursă apropiată Ministerului de Externe de la Copenhaga a declarat pentru The Guardian: „Este corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost factori destul de importanți în introducerea acestei măsuri în timpul primăverii”.

În loc ca toată lumea să se grăbească imediat să-și verifice telefoanele pentru a se pune la curent cu știrile din SUA, Ministerul de Externe a afirmat că a făcut în schimb un „efort colectiv” pentru a rămâne la zi cu acțiunile lui Trump.

Jacob Kaarsbo, fost analist-șef în cadrul serviciului danez de informații militare, a declarat că această evoluție arată că ideea conform căreia SUA erau cel mai mare și mai important aliat al Danemarcei este moartă.

„Alianțele se construiesc pe valori comune și pe o percepție comună a amenințărilor”, a spus Kaarsbo. „Trump nu împărtășește niciuna dintre acestea cu noi, și aș argumenta că nu le împărtășește nici cu majoritatea europenilor”, a declarat acesta.

FOTO articol: Dreamstime.com.