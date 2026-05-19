Danemarca va efectua o autopsie lui „Timmy”, balena găsită moartă după ce fusese remorcată cu succes în Marea Nordului

Autorităţile daneze intenţionează să îndepărteze cadavrul balenei cu cocoaşă cunoscută sub numele de „Timmy” din apele de lângă insula Anholt, pentru a permite efectuarea unei examinări post-mortem a acestui mamifer marin.

Agenţia pentru Protecţia Mediului din Danemarca a anunţat marţi că animalul decedat se află în ape puţin adânci pe o plajă foarte populară şi este foarte probabil să provoace perturbări semnificative pentru localnici şi persoanele care vor să facă baie în mare, relatează agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Cu o zi mai devreme, luni, autorităţile daneze anunţaseră că nu existau planuri de a muta cadavrul balenei, ceea ce a atras la faţa locului atât curioşi, cât şi persoane imprudente. Unii dintre temerari au înotat până lângă „Timmy” pentru a-l vedea mai de aproape şi chiar s-au fotografiat pe cadavrul său, stârnind un val de indignare pe internet.

Din acest motiv, balena urmează să fie recuperată. „În prezent se lucrează la o soluţie care să permită, în acelaşi timp, efectuarea unei autopsii şi prelevarea de probe ştiinţifice valoroase în scopuri de cercetare”, a declarat Jane Hansen, reprezentanta Agenţiei pentru protecţia mediului.

Agenţia a precizat că cercetătorii şi medicii veterinari danezi vor fi responsabili de recuperarea balenei, de autopsie şi de colectarea probelor.

„Autorităţile daneze se află, de asemenea, în strânsă legătură cu autorităţile germane cu privire la această situaţie, iar între instituţiile de cercetare daneze şi germane are loc o coordonare continuă”, a declarat Jane Hansen într-un comunicat.

Agenţia a îndemnat publicul să păstreze distanţa faţă de balenă, deoarece ar putea exista un risc de infecţie.

Animalul slăbit, care eşuase de mai multe ori pe coastele Germaniei de la Marea Baltică, fusese transportat în Marea Nordului prin intermediul eforturilor depuse de o iniţiativă privată cu mai bine de două săptămâni în urmă, dar a fost apoi adus de valuri, mort, în apele din largul insulei Anholt.