Danemarca vrea să interzică puii cu creștere „turbo” și cere UE să facă la fel

Guvernul danez urmărește introducerea unei interdicții la nivel național asupra creșterii „puilor turbo” și solicită interzicerea acestei rase cu creștere rapidă în întreaga Uniune Europeană, relatează The Guardian.

Această inițiativă vine pe fondul indignării generalizate din Danemarca, provocată de acuzațiile potrivit cărora unul dintre marii producători de carne de pui ai țării ar fi încălcat legea.

Potrivit unui documentar difuzat săptămâna trecută de postul de televiziune TV2, producătorul Christian Tvergaard a încălcat legislația daneză, acordându-le puilor doar jumătate din perioada zilnică de întuneric prevăzută de lege, cu scopul de a-i încuraja să mănânce mai mult. Documentarul a prezentat imagini filmate pe ascuns într-o crescătorie de pui din nordul Iutlandei.

Rasa Ross 308, supranumită „puiul turbo”, este cea mai răspândită în producția avicolă din Danemarca. Acești pui cresc de la aproximativ 50 de grame la 2 kilograme în numai 33 de zile. O asemenea creștere rapidă poate provoca probleme la nivelul oaselor și organelor animalelor.

Alte rase de pui au nevoie de 46 până la 63 de zile pentru a ajunge la aceeași greutate.

Ce spune guvernul danez despre creșterea „puilor turbo”

Christian Rabjerg Madsen, ministrul danez al naturii și bunăstării animalelor, a declarat că îi descurajează pe locuitorii țării să cumpere pui turbo, afirmând pentru postul de televiziune: „Vreau să militez pentru o interdicție la nivel național. Dar este clar că acest lucru trebuie analizat atât din punct de vedere juridic, cât și economic”.

Ministrul a adăugat: „Acum vom lucra pentru introducerea unei interdicții la nivel național și vom depune eforturi pentru o interdicție la nivelul UE”.

Ca reacție la documentar, Tvergaard a recunoscut că a luat unele decizii greșite. El a declarat pentru TV2: „Privesc critic propriile acțiuni și trebuie să recunosc că am luat unele decizii greșite. Nu există nicio scuză pentru acest lucru, dar pot învăța din cele întâmplate și pot corecta lucrurile acolo unde nu am procedat suficient de bine”.

Producătorul a adăugat: „Și exact asta am făcut, atât în ceea ce privește programul de iluminare, cât și o serie de proceduri de lucru pe care le avem în adăpost, unde am înăsprit atât procedurile, cât și programul de lucru al personalului”.

Pui „Ross 308” la o crescătorie din Franța, FOTO: Damien Meyer / AFP / Profimedia

Producătorii danezi spun că măsura trebuie aplicată și puilor de import

Propunerea de interzicere a puilor turbo câștigă tot mai mult teren pe scena politică și beneficiază de sprijin din partea mai multor partide din Danemarca. Cu toate acestea, reprezentanți ai industriei avertizează că, pentru ca o astfel de interdicție să fie eficientă, ea trebuie să se aplice și puilor importați.

Klement Hinkbøl Ribergaard, directorul executiv al producătorului de carne de pui Danpo, a declarat: „Dacă Danemarca interzice singură producția de pui cu creștere rapidă, în timp ce magazinele, restaurantele și consumatorii de pe piața daneză pot continua să cumpere pui importați, cu creștere rapidă și de o calitate mai mult sau mai puțin îndoielnică, riscăm să ajungem într-o situație în care bunăstarea animalelor nu va avea, cu siguranță, nimic de câștigat”.

O măsură greu de implementat la nivelul UE

The Guardian notează că, având în vedere cât de răspândite sunt rasele cu creștere rapidă în întreaga UE, o asemenea măsură ar marca o schimbare majoră. Potrivit organizației Eurogroup for Animals, 95% dintre puii din Uniune sunt crescuți în prezent în sisteme intensive și selecționați genetic astfel încât să producă carne la cel mai mic cost posibil.

„Rasele cu creștere rapidă sunt predispuse în mod inerent la suferință, deoarece corpurile lor se dezvoltă atât de repede încât abia reușesc să se țină pe picioare”, a declarat Reineke Hameleers, directoarea executivă a organizației de advocacy.

„Disponibilitatea politică a Danemarcei de a pune capăt acestei situații este un exemplu pe care UE ar trebui să îl urmeze, deoarece reprezintă tocmai progresul de care această industrie are nevoie, un progres susținut de dovezi științifice”, a îndemnat ea.

Britta Riis, directorul executiv al organizației Animal Protection Denmark, a declarat că puii turbo sunt rezultatul unei „forme profund lipsite de etică și grotești de reproducere și selecție genetică”, care conduce la „abuzuri sistematice” și la suferințe considerabile pentru păsări.

Organizația solicită ca toți puii să fie crescuți pe o perioadă egală cu cea specifică raselor ecologice, respectiv 56 de zile.