D’Angelo a murit, la 51 de ani. Legenda muzicii soul se lupta cu o gravă afecțiune

Cântărețul american D’Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000 înainte de a fi mult mai rar prezent pe scena muzicală, a murit la vârsta de 51 de ani, au relatat marți mai multe publicații americane, potrivit AFP.

Artistul a decedat în urma unui cancer pancreatic la New York, a indicat revista People, preluând o informație apărută pe site-ul de specialitate TMZ.

Pe numele său real Michael Eugene Archer, D’Angelo, născut la Richmond, în statul american Virginia (estul SUA), a cunoscut succesul în 1995, odată cu lansarea primului său album, „Brown Sugar”, care a introdus un nou sunet soul, îmbinând finețea vocală a anilor ’70 cu sonorități analogice și hip-hop.

El a deschis drumul pentru artiști ca Erykah Badu și Lauryn Hill (fostă componentă a trupei Fugees), iar mai târziu pentru muzicieni precum Bilal sau, în prezent, Frank Ocean, notează Agerpres.

Albumul „Voodoo” este însă cel care l-a propulsat în prim-plan, în special piesa „Untitled”, în al cărei videoclip apare nud.

Ulterior, D’Angelo s-a făcut mult mai rar auzit, cu excepția unei mari reveniri în 2014, cu albumul „Black Messiah”, primit cu entuziasm de către critici.

„Ce pierdere tristă este dispariția lui D’Angelo. Am împărtășit atât de multe momente bune. O să îmi lipsești atât de mult. Odihnește-te în pace, D’. Te iubesc, KING”, a reacționat, printr-un mesaj publicat pe platforma de socializare X, celebrul producător de rap DJ Premier.