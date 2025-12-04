Daniel Băluță „garantează” că va prezenta după alegeri toate documentele legate de averea imobiliară a familiei sale. „Este bizar că, după 12 ani, apar anumite interpretări”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că nu are „nimic de ascuns” în ceea ce privește averea familiei sale și că „dincolo de ziua de luni” va „prezenta oamenilor absolut întreaga succesiune de date și evenimente, pe măsură ce documentele-suport apar”.

Publicațiile de investigații Public Record și Snoop au arătat cum, pe 21 decembrie 2023, părinții lui Daniel Băluță, pensionari la stat, au cumpărat 8 apartamente într-o singură zi, la prețul total de 480.000 de euro. Pe 19 august 2024, un dezvoltator imobiliar i-a vândut fratelui lui Băluță un teren și o casă chiar în ziua în care primarul Băluță a propus aprobarea PUD pentru un bloc de 6 etaje al aceluiași dezvoltator, în Sectorul 4.

Joi, la Digi24, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei a fost întrebat despre această investigație de presă și a spus că, „după 12 ani, oamenii știu exact cine este Daniel Băluță, cine este familia lui”.

„Gestionez 5 miliarde de euro, bani europeni. Sunt, și e normal să se întâmple așa, în atenția tuturor organelor statului. De altfel, am fost de fiecare dată extrem de deschis vizavi de acest lucru, așa cum este normal. Suntem într-o campanie electorală. Mai sunt câteva ore până la alegeri. Iau aceste lucruri ca atare, cu titlu de inventar”, a declarat social-democratul.

Întrebat dacă promite că, indiferent dacă va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei sau va rămâne primarul Sectorului 4, va clarifica după alegeri punct cu punct aceste aspecte, Băluță a răspuns: „Garantez acest lucru, pentru că dincolo de vorbe, și așa i-am obișnuit pe oameni, sunt documentele”.

„Fără documente-suport, credibilitatea pe care cuvintele o au nu este cea de care avem nevoie. Ca atare, după ziua de luni, pe măsură ce apar aceste documente, cu certitudine le voi prezenta tuturor cetățenilor, pentru că așa este normal și nu am nimic de ascuns (…). Eu sunt cel care are o declarație de avere, părinții mei au o declarație de avere. Averile noastre au fost verificate de toate organele statului. Tranzacțiile pe care părinții mei, fratele meu și toți membrii familiei le-au făcut au fost verificate de toate organele statului”, a adăugat el.

„Dincolo de ziua de luni, voi prezenta oamenilor documentele”

Băluță susține că mai întâi vrea să obțină „extrasele de cont”, „înscrisurile de la ANI care să certifice chestiunile acestea” și „înscrisul de la Oficiul Național de Combatere a Spălării Banilor”.

„Este bizar că, și asta nu este foarte în regulă, brusc, după 12 ani, cu câteva zile înainte de alegeri, apar anumite interpretări. Din acest motiv, cel mai inspirat și normal lucru pe care trebuie să îl facă orice cetățean al României, nu doar eu, este acela de a prezenta oamenilor absolut întreaga succesiune de date și evenimente, pe măsură ce documentele-suport apar (…). Dincolo de ziua de luni, voi prezenta oamenilor documentele care vor oferi cu multă simplitate aceste explicații. N-am fugit niciodată nici de confruntări, n-am fugit niciodată nici de adevăr”, a mai declarat Daniel Băluță.