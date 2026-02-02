Daniel Băluță susține că a fost intoxicat cu arsenic și mercur: „Nu e o presupunere, e o certitudine”

Daniel Băluță a vorbit luni seară, la Digi24, despre intoxicația cu arsenic și mercur. Primarul Sectorului 4 a susținut că nu a vrut să facă acest lucru public în campania electorală, motivând că nu și-a dorit să fie văzut ca „un individ care dorește să se victimizeze”.

„Sunt un om extrem de rațional, nu sunt un om care să se plângă și până când nu am o certitudine, nu aș putea niciodată să fac un astfel de demers. Analizez în continuare ultima perioadă de timp și sunt convins că într-un fel sau altul voi ajunge la un rezultat. Dar nu este firesc să întreprinzi măsuri până când nu ești sigur de ceva”, a declarat edilul.

Primarul Sectorului 4 susține, însă, că acum vorbește despre intoxicația sa pentru „a-i anunța pe cei care au avut intențiile pe care le-au avut”.

Întrebat dacă cel care l-a intoxicat cu arsenic și mercur ar putea să fie un politician, Băluță a exclus categoric această variantă și a declarat că deja are o „presupunere”.

„Nu, nu, nu și am și spus lucrul acesta (n.r. că nu ar fi putut fi otrăvit de cineva din politică). În niciun caz nu trăim într-un astfel de stat. De aceea nici nu am vorbit în timpul campaniei electorale despre așa ceva, pentru că nu mi-am dorit niciodată în viața aceasta ca oamenii să mă perceapă ca un individ care dorește să se victimizeze”, a spus Daniel Băluță.

El a transmis „un semnal de alarmă și un semnal de atenție și pentru alți oameni, în ideea de a fi atenți cu lucrurile care se întâmplă în jurul lor, pentru că pot apărea probleme de acolo de unde nu te aștepți”.

„Nu e vorba despre o presupusă intoxicație”

Dezvăluirea despre intoxicație a adus în atenție declarațiile Gabrielei Firea din 2019, când ocupa funcția de primar general al Capitalei. La acel moment, Firea a trecut printr-o operație, pentru că medicii au găsit o bucată de sârmă de patru centimetri în colonul său.

Întrebat dacă vede o legătură, Daniel Băluță a răspuns: „Este o pură coincidență chestiunea aceasta. Nu, nu există o legătură”.

„Singurul lucru pe care vi-l pot spune cert este că nu e vorba de o presupusă intoxicație Analizele medicale nu fac altceva decât să confirme o realitate. Este o realitate, nu e o presupunere, este o certitudine. Cineva mi-a făcut rău, chiar mi-a făcut rău. Este adevărat că și răul acesta este gradual, dar, din păcate, sunt efecte pe termen lung pe care nici eu și nici dumneavoastră nu le putem anticipa”, a mai spus primarul de sector.

El a adăugat că o să ofere mai multe informații atunci când le va avea. Tot atunci va face și o plângere la poliție: „Mi se pare firesc să ofer mai multe informații și când am mai multe informații să fiu capabil să le ofer poliției. Până atunci sunt doar simple prezumții și nu este normal să acuzăm pe cineva fără probe”.

Băluță a mai explicat că „niciodată nu ai cum să spui cu certitudine când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, la ce oră s-a întâmplat și unele dintre ele nu pot fi decelate la timp”.