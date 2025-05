Daniel David, după ce Nicușor Dan a fost ales președinte: It’s done, but not gone!

Avem rezultatele, it’s done, suntem toți aici, but not gone,iar acum este nevoie de contribuția tuturor celor care pot face ceva pentru țară și pentru români, spune ministrul Educației, Daniel David, într-un prim mesaj transmis după Victoria categorică a lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale de duminică.

„Așa cum spuneam când mi-am anunțat susținerea pentru Nicușor Dan, de luni, 19 mai 2025, toate armele tac și ne regăsim împreună pentru a ne apăra și dezvolta țara, în aceste condiții internaționale periculoase. Avem rezultatele (it’s done), suntem toți aici (but not gone), iar acum avem nevoie de contribuția tuturor celor care pot face ceva pentru țară și români!”, spune ministul Educației, care la preluarea mandatului s-a suspendat din funcția de rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Într-un mesaj postat luni pe blogul său, David arată că „bunul-simț a protejat normalitatea de cei care pretind bizar și/sau grotesc-agresiv că vorbesc pentru și în numele poporului român sau chiar al lui Dumnezeu”.

El are și un mesaj pentru diaspora: „au loc în țara lor”, iar „că cea mai bună cale pentru asta este cea a educației, culturii, muncii cinstite și a bunului-simț”. „(…)În esență, nu țara este a noastră sau a unora dintre noi, ci noi suntem ai țării!”.

„Am câștigat cu ajutorul diasporei? Nu, dimpotrivă, în condițiile în care în diasporă Nicușor Dan a pierdut, dar au contat major cei din diasporă care au votat pro Nicușor Dan, iar diferența făcută în țară nu s-a mai putut anula!

Am câștigat cu voturile basarabenilor care sunt și cetățeni români și care au făcut diferența? Nu, dacă ne gândim că în ecuația globală Nicușor Dan a câștigat cu peste 800000 de voturi, dar aceste voturi au contat major în ecuația globală a diasporei și în general!

Am câștigat cu voturile cetățenilor români de etnie maghiară, care au făcut diferența? Nu, în condițiile în care în țară diferența a fost de peste 1000000 de voturi, dar aceste voturi au contat enorm în ecuația globală. Să mergem împreună! Iar educația, cultura și bunul-simț să ne ghideze!”, mai spune David.

El își încheie mesajul cu „un gând bun studenților”: „Și… noi știm de ce”.