Daniel David este ministru, sociolog, profesor. Dar îi poate înțelege pe profesori?

Ieri și astăzi am stat cu profesorii în stradă. Ore în șir. Poți spune că sunt scoși în stradă de liderii lor, Anton Hadăr, Marius Nistor (fiecare cu venituri substanțiale din varii surse și influențe). Poți spune că au ieșit de capul lor, pentru că li s-au tăiat prima didactică și tichetele de vacanță.

Poți spune că nu-nțeleg ce spune ministrul David care face apel la „principiile raționalității (să nu ieșim din reperele europene) și decenței (cât își permite acum, sustenabil, țara)”. Poți spune că-și merită destinul acești profesori, care au dat analfabeți funcționali în serie. o viață întreagă. Poți spune că sunt promotorii AUR și n-ai ce vorbi cu ei.

Repet. Poți spune orice despre profesori. E nevoie să-i înțelegem pe profesori, să-i înțelegem cu tot cu lipsuri, opțiuni politice?

Și s-o spunem și mai simplu. Toate-s în parte adevărate. Am stat printre profesori. Unii vorbeau laudativ de Georgescu, uite, se duce mâine la Broșteni, ce suflet mare are omul ăsta pentru cei năpăstuiți!, alții se uitau la Simion pe TikTok.

Apoi, cine nu se lasă influențat de un lider sindical? Cine nu vrea păstrarea privilegiilor? Cine nu-și vede doar paiul din ochii lui? Dar mai presus de toate este acest sentiment al pustiului numit Daniel David.

„Se întreabă profesorii: David al cui este ministru?”

I-am luat interviuri ca sociolog. E cunoscut ca un profesor și un rector de ținută. Și cu toate astea, ca ministru cum este? David trebuie să-nțeleagă profesorii din toate punctele de vedere.

Profesorii au nevoie de o înțelegere omenească? De ce nu? Înțelegere sociologică? De ce nu?

Se întreabă profesorii: David al cui este ministru? Ministrul se scaldă vara asta în eficiență și randament?

Ce spun profesorii? Este primul ministru care cu de la sine putere și cu oarecare satisfacție a anunțat tăieri de burse ale elevilor și studenților. Este primul ministru care a ajustat realitatea (raportul Institutului Educației) ca să-i iasă lui ecuațiile și tăierile. Este, iată, primul ministru care declară disperat, ca ultim argument: „Nu mai sunt bani de burse și salarii tot anul”.

Stai puțin, nu cumva Daniel David este altceva decât ministru? În primul rând, profesorii din stradă simt o absență. Ieri, David n-a fost în minister. Astăzi, David n-a vorbit cu profesorii. O fi fost prin minister.

David însă apare în medii controlate, unde doar el are dreptate. Sigur, e nevoie de decență și de responsabilitate. Sigur, ministrul este ministru, foarte ocupat. Dar dacă este ministru de ce anume îi este frică? De ce nu este printre profesori? De ce nu-și ia cafeaua cu profesorii? Ce-l sperie? Al cui este el ministru?

Imaginea acestui ministru, David, mi-a fost sugerată de un profesor de limba română. Este ca un balaur care suflă flăcări și lasă pustiu în jur.

Daniel David balaur. Nu-i pasă de nimic. Ce erou al austerității! Putem spune.

Totuși, Daniel David este ministru, sociolog, profesor de sociologie. Îi poate înțelege pe profesori? Profesorii așa cum sunt ei. Profesorii care amenință cu greva generală cred altceva.