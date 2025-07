Dată afară de la Consulatul din New York, Tamila Cristescu îi transmite o înjurătură ministrei de Externe, Oana Țoiu

După ce a fost rechemată la post și înlăturată din MAE, Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu detașată la New York după doar o lună la Primăria Sector 4, i-a transmis o înjurătură ministrei de Externe, Oana Țoiu. Mesajul, publicat pe Instagram, a fost afișat pe tricoul fostei agente consulare.

Tamila Cristescu a postat o fotografie pe Instagram Story în care purta un tricou cu mesaj: „One, Two, Fuck You” (trad. „Unu, doi, să te ***”). Ea a adăugat „from NY with love” (trad. Din New York, cu dragoste) și a etichetat-o pe Oana Țoiu.

Cazul Tamilei Cristescu a fost făcut public site-ul de investigații Snoop.ro, care a relatat că tânăra a fost detașată la Consulatul General al României din New York după o lună de muncă într-o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 4. Ea este fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu – cunoscut pentru pozițiile sale anti-UE.

La o lună de la declanșarea scandalului, Ministerul de Externe a anunțat sâmbătă că noul ministru Oana Țoiu „a semnat rechemarea imediată și încetarea detașării în MAE, din cadrul Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport Sector 4, a doamnei Tamila Andreea Cristescu, detașată pe o funcție de agent consular în cadrul Consulatului general al României la New York”.

În comunicatul oficial, MAE subliniază că trimiterile în serviciul exterior ar trebui să se facă doar prin concurs, cu personal propriu, iar orice excepție trebuie să respecte criterii clare de competență și calificare.

După decizia MAE, Radu Cristescu a declarat la postul de televiziune Realitatea Plus că el a angajat-o pe fiica sa la instituția de la Sectorul 4. „Ea când a venit în țară după studii, nu a vrut, nu i-a plăcut, am angajat-o la Primăria Sectorului 4”, a declarat fostul deputat social-democrat.

Cazul Tamilei Cristescu

Pe site-ul Consulatului General din NY, Tamila Cristescu figura ca „agent consular”, însă în comunicările instituției din 2025 ea a fost prezentată drept „viceconsul”. După ce Snoop a adresat mai multe întrebări consulatului, postările au fost modificate, iar tânăra a devenit „agent consular”.

Tamila Cristescu a lucrat în funcția de consilier la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport (DGAUIS) Sector 4 de pe 1 august 2022 până pe 1 septembrie 2022, conform CV-ului său. A fost primul ei loc de muncă din biografie.

După o lună la Primărie, pe 1 septembrie 2022, tânăra a fost detașată la Consulatul României la New York, unde a lucrat până pe 1 septembrie 2023 ca referent relații, apoi ca agent consular – poziție pe care a ocupat-o până la decizia MAE din 28 iunie.