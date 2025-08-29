„Data viitoare, nu te mira de ce te-am lovit”. Cuvinte rar auzite pe terenul de tenis din partea unuia dintre cei mai importanți jucători

Grecul Stefanos Tsitsipas s-a arătat nemulțumit joi de tactica adversarului său, germanul Daniel Altmaier, după ce a ratat o minge de meci și a părăsit US Open în turul al doilea, în urma unei înfrângeri în cinci seturi, scrie ziarul britanic The Guardian.

Înfrângerea de joi înseamnă că fostul număr 3 mondial va încheia sezonul fără să joace în turul trei al unui turneu de Grand Slam pentru prima dată din 2017.

Germanul a folosit de câteva ori serviciul de sub braț, permis de regulament, dar rar utilizat, în timp ce revenea în setul al patrulea, iar Tsitsipas i-a dat de înțeles germanului că nu este de acord cu acest lucru, când cei doi s-au strâns mâna la finalul partidei care a durat patru ore și 26 de minute.

„Data viitoare, să nu te întrebi de ce te-am lovit, bine? Nu, spun doar că dacă servești sub braț… dacă servești sub braț”, i-a spus Tsitsipas lui Altmaier, sugerând că a țintit corpul germanului în timpul meciului.

Publicul a huiduit când germanul, numărul 56 mondial, s-a îndepărtat cu mâna ridicată, refuzând să intre în discuție cu grecul.