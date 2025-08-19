Date oficiale arată o schimbare majoră în armata rusă și îl contrazic pe Dmitri Medvedev

Rata de recrutare prin contract în armata rusă a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, arată datele din bugetul federal analizate de publicația independentă rusă Important Stories, preluată de Meduza.

În al doilea trimestru al anului 2025, doar 37.900 de persoane au primit plăți unice pentru semnarea unui contract cu Ministerul rus al Apărării.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, cifra este de două ori și jumătate mai mică: atunci, 92.800 de persoane beneficiaseră de aceste bonusuri.

Numărul recruților din aprilie-iunie 2025 este cel mai scăzut din ultimii doi ani. Doar în trimestrul al doilea din 2023 a fost mai mic, când au fost înregistrate 22.900 de contracte, perioadă în care Kremlinul abia lansa campania masivă de atragere de militari profesioniști.

Per total, în primele șase luni din 2025, 127.500 de persoane au încasat astfel de plăți, față de 166.200 în prima jumătate a lui 2024.

Aceste date oficiale contrazic declarațiile lui Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Dmitri Medvedev, Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Medvedev susținut că, doar în primul semestru din 2025, au fost semnate 210.000 de contracte, cu 50% mai mult decât indică realitatea din documentele bugetare.

Nu este clar ce anume a determinat această scădere constatată, notează Important Stories.

Pe de altă parte, Janis Kluge, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, nu indică o scădere. Conform calculelor sale, 191.000 de persoane ar fi semnat contracte în primele șase luni ale anului 2025, cu 50% mai mult decât indică datele federale.

Estimarea cercetătorului se bazează pe informații despre plățile pentru semnarea contractelor din bugetele regionale și permite evaluarea în timp real a ratelor de recrutare. Datele sunt disponibile pentru 37 de regiuni și extrapolate la întreaga Rusie.