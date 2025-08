Date secrete despre cel mai nou submarin nuclear al Rusiei au căzut în mâna Ucrainei. Schița acestuia și informații despre echipaje, publicate

Informațiile obținute de serviciul secret al armatei ucrainene includ listele detaliate ale membrilor echipajului precum și rolurile lor, pregătirea și capacitatea fizică sau instrucțiunile de luptă, potrivit Kyiv Independent. De asemenea, oficialii ucraineni au date despre sistemele de supraviețuire și structura organizațională a echipajului.

Datele privesc submarinul K-555 Knyaz Pozharsky, cel mai nou submarin strategic și o componentă crucială a triadei nucleare a Rusiei. Fiecare navă este echipată cu 16 silozuri de lansare pentru rachete balistice intercontinentale R-30 Bulava-30, fiecare rachetă putând transporta până la 10 focoase.

Pe contul de X al serviciului, oficialii ucraineni au publicat schița submarinului și date tehnice despre submarin cât și despre echipaj.

Defence Intelligence of Ukraine gains access to classified data on russia's new nuclear submarine "knyaz pozharsky"



