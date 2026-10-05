Date-surpriză din Golf: Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au sărit de nivelurile dinainte de războiul contra Iranului

Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au depășit nivelurile de dinainte de război în patru dintre cele șapte zile ale ultimei săptămâni din septembrie, conform datelor privind transporturile maritime publicate luni, în ciuda atacurilor asupra navelor care traversau Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Exporturile de țiței din regiune au depășit nivelurile dinainte de război pe 24 septembrie și între 27 și 29 septembrie, ajungând la valori cuprinse între 19,5 milioane de barili pe zi și 22,5 milioane de barili pe zi, conform datelor provizorii furnizate de firma de monitorizare a navelor Kpler.

Exporturile au înregistrat o medie de 18 milioane de barili pe zi între martie 2025 și februarie anul acesta, înainte de începerea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Media mobilă pe 7 zile a exporturilor de țiței s-a situat la 18,5 milioane bpd la 1 octombrie, conform datelor. Acestea includ tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, Marea Roșie, exporturile de la terminale și transferurile de la navă la navă în Golful Oman.

Creșteri și la exporturile de gaz lichefiat

Totalul general al țițeiului, produselor petroliere, substanțelor chimice și lichidelor, altele decât gazul, a înregistrat o medie de 22,4 milioane de barili pe zi în cele șapte zile până la 30 septembrie, conform datelor Kpler.

Numărul încărcăturilor de gaz natural lichefiat care au părăsit Strâmtoarea Ormuz a crescut, de asemenea, în septembrie, atingând cel mai ridicat nivel lunar din februarie.

Mai mult, statisticile nu includ navele care ar fi putut traversa strâmtoarea cu transpondere ale Sistemului de Identificare Automată (AIS) oprite pentru a evita detectarea.

Înainte de izbucnirea războiului cu Iranul, pe 28 februarie, strâmtoarea gestiona de obicei aproximativ 125 de nave comerciale de mari dimensiuni pe zi, inclusiv petroliere, nave de transport gaz, nave de marfă vrac și nave container, reprezentând aproximativ 20% din aprovizionarea zilnică mondială cu țiței și GNL.

Atacurile asupra navelor continuă

Cu toate acestea, atacurile asupra petrolierelor au continuat în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimile acesteia, fiind raportate cel puțin șapte incidente, a afirmat sâmbătă firma de informații maritime Marisks într-un raport.

Petrolierul de mare capacitate Kazimah III ar fi fost lovit pe 1 octombrie de un proiectil necunoscut în timp ce opera în strâmtoare, provocând un incendiu la bordul petrolierului, a adăugat aceasta.

„Toți membrii echipajului au fost declarați în siguranță și au fost evacuați ulterior de pe navă”, a precizat Marisks.

Conform datelor Kpler, nava Kazimah III a fost văzută ultima dată descărcând 2 milioane de barili de țiței kuweitian în portul Ras Markaz, de pe coasta Omanului, pe 17 septembrie.

Agenția britanică pentru Operațiuni Comerciale Maritime a raportat cel puțin un atac pe zi în Strâmtoarea Ormuz sau în Golful Aden în acest weekend.

Marisks a afirmat că navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz se confruntă cu o „amenințare cinetică sporită și din ce în ce mai imprevizibilă”, având în vedere creșterea bruscă a traficului din ultima perioadă.

„Informațiile actuale sugerează că modelul recent al incidentelor nu reprezintă neapărat țintirea deliberată a unor nave comerciale selectate individual”, a declarat Marisks.

„În schimb, informațiile disponibile indică posibilitatea ca forțele iraniene să lanseze rachete într-o zonă de angajament prestabilită (kill box), armele putând detecta și angaja semnăturile radar disponibile în acea zonă.”