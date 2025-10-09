Datele exacte despre ploaia din București. Ce au spus și ce s-a întâmplat

La București prognoza indica 80-100 l/mp și au fost 85 l/mp. Ciclonul Barbara și ploile de până acum aproape că au egalat, în 9 zile, valoarea întregii luni octombrie 1972, cel mai ploios octombrie din istoria măsurată a capitalei României.

Episodul de vreme foarte severă care a afectat o mare parte din țară a adus peste 80 l/mp la București, în timp ce la Giurgiu au fost aproape 200 l/mp de precipitații. Mediile de precipitații pentru întreaga lună octombrie indică 44 de litri la București și 37 l în Constanța. Ploile de acum vor intra în istoria recordurilor meteo.

Ce locuri au fost „campioane” la ploaie

„În șase zile am făcut și de patru-cinci ori cantitatea lunară de precipitații, ceea ce este enorm, este o valoare uriașă”, a spus Florinela Georgescu, directoare ANM.

La început de lună (2-3 octombrie) a mai fost un episod sever de ploaie, așa că în opt zile, la Giurgiu totalul a ajuns la 250 l/mp, iar la București a trecut de 120 l/mp, ceea ce înseamnă mult peste normalul întregii luni (40 – 50 l/mp). Și la Zimnicea totalul a trecut de 200 l/mp.

La București prognoza s-a adeverit, indica 80-100 l/mp și au fost 85 l/mp.

Practic, la București a plouat aproape dublul mediei pe octombrie, în timp ce în orașul Constanța a plouat în sub 72 de ore, adică de trei ori mai mult decât într-o lună întreagă (octombrie).

Unde a plouat cel mai mult de luni seara până joi dimineața, pe perioada atenționărilor cod roșu, portocaliu și galben?

Datele ANM transmise către HotNews.ro arată la stația meteo Giurgiu au fost în mai puțin de trei zile, 193 l/mp, iar într-o localitate din Constanța au căzut 162 l/mp, în timp ce orașul Constanța a avut 120 l/mp.

Alte localități au avut valori de peste 100 l/mp în sub trei zile: Hârșova (123 l/mp), Fetești (114 l/mp), Brăila (109 l/mp).

La București au fost 85 l/mp, conform măsurătorilor Apa Nova, iar datele ANM arată că cel mai ploios interval a adus la stația meteo Filaret 52 l/mp în 24 de ore (de marți la ora 9, până miercuri dimineață).

Octombrie prinde sigur topul celor mai ploioase luni

Octombrie 2025 va intra în rândul celor mai ploioase luni de toamnă, fiindcă în opt zile, media precipitațiilor pe țară a fost cu 40% peste media întregii luni octombrie în ultimii 30 de ani.

Practic, a explicat pentru HotNews.ro Florinela Georgescu, suntem abia în 9 octombrie, dar în opt zile a plouat cu mult mai mult decât cantitatea medie pe țară pentru întreaga lună octombrie (74 l/mp, față de o medie de 52 l/mp). Cun luna mai are 22 de zile, cantitatea de ploaie va tot crește.

Cele mai ploioase luni octombrie au fost în 1972 în București, cu 143 l/mp, iar acum avem 120 l/mp/ în 9 zile.