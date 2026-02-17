Datoria statului a depășit pragul de 60% din PIB / Ce trebuie să facă Guvernul

Datoria guvernamentală a ajuns în noiembrie 2025 la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde lei în luna precedentă, potrivit datelor publicate marți de Ministerul Finanțelor. Astfel, datoria publică a urcat la 60,2% din PIB, față de 60% în luna anterioară, conform PIB-ului comunicat de Institutul Național de Statistică la data de 6 ianuarie 2026. Potrivit legislației în vigoare care invocă metodologia UE, din acest moment, Guvernul trebuie să aplice măsuri pentru scăderea sub pragul de 60%.

Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară prevede că nu mai pot fi făcute majorări de cheltuieli permanente, precum cele privind pensiile și salariile bugetarilor.

Mai exact, Guvernul inițiază măsuri care să determine înghețarea cheltuielilor totale privind asistența socială din sistemul public, se arată în textul Legii.

Măsurile trebuie cuprinse într-o lege care trebuie prezentată cel mai târziu în semestrul următor.

De asemenea, potrivit regulamentelor europene, o țară care depășește acest prag de 60% trebuie să prezinte un plan fiscal multianual care să arate reducerea treptată a datoriei, controlul cheltuielilor și sustenabilitatea finanțelor publice.

Structura datoriei guvernamentale

Datele Ministerului Finanțelor arată o scădere a datoriei pe termen mediu și lung, la 1.043 miliarde lei, de la 1.053 miliarde lei în octombrie 2025, concomitent cu o creștere accentuată a datoriei pe termen scurt, care a urcat la 77,8 miliarde lei, de la 62,8 miliarde lei în luna anterioară.

Cea mai mare parte a datoriei guvernamentale era reprezentată de titluri de stat, în valoare de 905,1 miliarde lei, în timp ce împrumuturile însumau 192,6 miliarde lei.

Datoria în moneda națională se ridica la 516,36 miliarde lei, urmată de datoria în euro, în valoare de 490,4 miliarde lei, echivalent. Datoria denominată în dolari americani totaliza 112,77 miliarde lei, echivalent.

Administrația centrală concentrează aproape întreaga datorie

Datele Ministerului Finanțelor arată că datoria administrației publice centrale a crescut la 1.097 miliarde lei, de la 1.091 miliarde lei în octombrie 2025, din care 1.019 miliarde lei erau datorii pe termen mediu și lung. Și în acest caz, cea mai mare parte a datoriei era contractată în lei (497,25 miliarde lei) și în euro (485,2 miliarde lei, echivalent).

În schimb, datoria administrației publice locale a înregistrat o scădere, coborând la 24,29 miliarde lei, față de 24,66 miliarde lei în luna precedentă, aproape integral pe termen mediu și lung.

Datorie internă versus datorie externă

În noiembrie 2025, datoria internă a administrației publice a ajuns la 551,6 miliarde lei, reprezentând 29,6% din PIB, în creștere față de luna anterioară. Din acest total, 532,23 miliarde lei reveneau administrației centrale, iar 19,37 miliarde lei administrației locale.

Pe de altă parte, datoria externă se situa la 569,84 miliarde lei, echivalentul a 30,6% din PIB, nivel similar cu cel din octombrie. Aproape întreaga datorie externă era concentrată la nivelul administrației publice centrale (564,91 miliarde lei), în timp ce administrația locală înregistra doar 4,92 miliarde lei datorie externă.