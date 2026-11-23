Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că momentul din care va fi aplicată viitoarea lege a salarizării „va depinde foarte mult de intensitatea discuțiilor și capacitatea de a face consens”.

După o discuție cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale, luni, la grupul PSD din Camera Deputaților, social-democratul a fost întrebat de reporteri dacă legea salarizării s-ar putea aplica de la jumătatea anului sau mai degrabă din ianuarie 2028.

„Eu cred că jumătatea anului este un obiectiv ambițios. Nu aș putea să vă spun acum cu certitudine când va începe aplicarea, pentru că va depinde foarte mult de intensitatea discuțiilor și capacitatea de a face consens. Sunt foarte optimist și am simțit și dinspre sindicate toată deschiderea pentru a găsi o soluție mulțumitoare”, a răspuns Florin Manole.

El a amintit că din cauza vechiului proiect, abandonat în vară după ce partidele fostei coaliții de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu au reușit să ajungă la un consens, „aveam grevă în Sănătate și o perspectivă sumbră despre grevă în Educație”.

„Sunt foarte optimist că așa ceva nu se va repeta, dar n-aș putea să vă dau acum un termen. Pot să vă spun, însă, evident, că vom respecta prevederea din programul de guvernare, care spune că în 2027 trebuie să o avem făcută. Este, într-adevăr, un termen foarte larg, dar este un termen foarte larg datorat tocmai nevoii de a gestiona eventuale tensiuni sociale. Nu avem nevoie și nici sindicatele nu ne-au spus că și-ar dori o lege cu orice preț. Ne dorim o lege care să mulțumească pe cei care lucrează în Sănătate, Educație ș.a.m.d.”, a continuat ministrul.

Ce a spus despre pensii

Întrebat dacă există majorarea pensiilor, preconizată pentru anul viitor, să se facă în două tranșe, Florin Manole a răspuns: „Nu am avut nicio discuție despre alternative la aplicarea legii. Obiectivul nostru este să susținem 100% aplicarea legii”.

„În marja discuțiilor dinspre buget, dacă vor fi și alte opinii, o să le aflați și o să le discutăm în spațiul public, dar angajamentul nostru este respectarea legii – încă o dată, bazat pe faptul că, și asta n-a fost contrazis de nimeni în spațiul public, doi ani de înghețare a pensiilor au făcut ca această categorie socială să fie cea mai afectată de scăderea puterii de cumpărare”, a mai declarat ministrul Florin Manole.