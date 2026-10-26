De câte ori a spus Sorin Grindeanu, în conferința de presă, că nu vor crește taxele anul viitor

Președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut, luni, că taxele nu vor crește anul viitor, menționând acest lucru de șapte ori, în timpul conferinței de presă ce a urmat ședinței conducerii partidului.

Prima oară, șeful social-democraților a spus-o în preambulul anunțului deciziilor partidului. Apoi, de încă șase ori răspunzând la întrebări.

1. Vreau să fiu foarte clar, fiindcă am văzut o dezbatere în aceste zile. Anul viitor taxele pentru români și companiile românești nu vor crește.

2. Având în vedere că ați subliniat mai devreme că nu vor crește taxele anul viitor, de unde această discrepanță între ceea ce spuneți dumneavoastră și ceea ce lasă să se înțeleagă ministrul Alexandru Nazare? Ați putea reveni asupra a ceea ce dumneavoastră ați spus acum ulterior după ce Alexandru Nazare va prezenta situația economică a țării?

Nu, nu vor fi creșteri de taxe anul viitor.

3. Puteți da asigurări cum a făcut premierul Luca Niculescu că guvernul nu se va atinge de pilonul doi?

Am dat asigurări că nu vor fi creșteri de taxe. Punct.

4. Dumneavoastră spuneți că nu vor exista creșteri de taxe, însă ministrul de Finanțe nu exclude. O eventuală creștere a taxelor ar putea sta la baza unei retrageri din guvern?

Nu vor crește taxele.

5. Dacă în cazul în care se va întâmpla?

Nu vor crește nu vor crește taxele.

6. V-a garantat asta și ministrul Finanțelor?

Nu, vă spun eu ca președinte PSD: nu vor crește taxele la anul.

7. Dar ar putea fi un motiv pentru retragere?

Nu vor creste taxe la anul.

Declaraţiile lui Sorin Grindeanu vin după ce ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, nu a exclus ferm o majorare a taxelor anul viitor.

„Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem. Trebuie să găsim surse de finanţare”, a spus ministrul Finanţelor, la Digi 24.