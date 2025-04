De ce a dispărut de pe Facebook grupul care avertiza utilizatorii despre paginile cu conținut fals, generat cu AI: „Suntem considerați o organizație periculoasă”

Foarte mulți oameni au remarcat în ultimele zile dispariția de pe Facebook a grupului cu mii de membri, numit ironic „AI de noi”, care semnala paginile și postările care folosesc imagini generate de inteligența artificială și care induc în eroare utilizatorii. Grupul era foarte util în identificarea tentativelor de manipulare a opiniei publice, mai ales în contextul alegerilor prezidențiale.

HotNews a discutat cu Alexandru Gurău, inginerul de software ce a fondat „AI de noi”, care a explicat ce s-a întâmplat: „are legătură cu faptul că am postat lucruri despre niște grupuri de Telegram cu legionari”.

Am întrebat compania Meta de ce a luat decizia de a suspenda grupul „AI de noi”, dar până la publicarea articolului nu am primit niciun răspuns.

Alexandru Gurău a explicat în urmă cu două luni, într-un interviu pentru HotNews, că a fondat grupul pentru că a fost îngrijorat de imaginile fake din spațiul virtual mai ales pe fondul unor alegeri anulate.

Alexandru Gurău a declarat, pentru HotNews, că decizia de suspendare a grupului de către compania Meta a venit după ce „AI de noi” a fost raportat de multe ori de către diferite persoane, ceea ce a provocat algoritmii Facebook să ia această decizie.

„Noi avem sute de capturi de ecran cu instigare la raportare abuzivă asupra grupului de către persoanele deranjate. Unii s-au dus atât de departe încât nu doar că au făcut o postare ci au împrăștiat comentarii prin multe alte postări despre chestiunea asta.

Un actor implicat ar fi «România informată corect» (pagină de Facebook care pretinde a fi pagină de „știri” și care promovează mult conținut politic, inclusiv cu Călin Georgescu – n. red), care e foarte deranjat de ce facem și chiar suntem curioși cine e în spate și de ce e atât de deranjat de acest lucru.

Nu doar că au instigat la raportarea abuzivă, dar chiar au făcut un ghid PDF cu toate instrucțiunile despre cum și ce să raporteze, ca să fie eficient, nu realist, dar eficient, pentru că e preluat de algoritm.”

„AI de noi” a contactat instituțiile statului

Fondatorul grupului susține că Meta, compania care deține și gestionează Facebook, nu respectă reglementările legislative ale Uniunii Europene care stabilesc regimul serviciilor digitale.

„Meta nu prea respectă DSA-ul (actul legislativ privind serviciile digitale adoptat de Uniunea Europeană – n. red.). La noi, entitatea care se ocupă cu aplicarea în România este ANCOM.

Noi am vorbit și cu ei și o să facem o plângere acolo cu toate dovezile pe care le avem despre raporturile abuzive și despre faptul că Meta nu respectă această reglementare, pentru că ei sunt acolo obligați să ne ofere claritate, să știm de ce grupul nostru a fost dat jos, să ne ofere o cale de apel, să ne răspundă și să înțelegem și noi care este problema.

Nu au reușit să facă asta până acum. Ba chiar au dat dovada de inconsistență cu propriile reguli. Adică motivul pentru care ne-a suspendat a fost că suntem o «organizație periculoasă»”.

Confuzia făcută de algoritmii Facebook

Alexandru Gurău a prezentat confuzia pe care au făcut-o algoritmii platformei sociale. Mai exact, sistemul nu a făcut diferența între actul de a semnala o postare și promovarea ei. Fondatorul „AI de noi” susține că regulamentul Facebook permite prezentarea postărilor care încalcă standardele comunității.

„În cele din urmă algoritmii au luat în seamă raportările abuzive și s-au pliat pe ce facem, pentru că noi în conținutul postărilor aducem în atenție lucrurile rele care se întâmplă.

Nu cred că algoritmul a făcut distincția între a atrage atenția și a fi pe bune ceea ce se postează acolo. Și în felul ăsta am fost dați jos. Noi ne-am uitat și la reguli și zice că avem voie să aducem în atenție. Astea sunt standardele comunității. Poți să aduci în atenție simboluri legionare, de exemplu, poți să spui uite că cineva le propagă.”

Întrebat dacă au primit vreun avertisment din partea platformei înainte ca grupul să fie suspendat, fondatorul susține că există un sistem al platformei.

„Da, am primit, în sensul că avem un status al grupului pe care îl vedeam cum se înrăutățește pe parcurs. S-au luat de câteva postări. Statutul s-a înrăutățiț pe măsură ce anumite postări au fost luate la ochi de algoritmi și s-a văzut acolo că ceva e în neregulă. Sunt unele care au fost luate la vizor și nu putem nici măcar să vedem conținutul lor.

Adică nouă nu ne arată motivul, nu pot să văd conținutul acolo, ca să fac apel în cunoștință de cauză și să explic problema, nici n-am posibilitatea asta. La un moment dat erau șapte postări care erau problematice, considerate de algoritm.

Deja statusul la acest moment se schimbă, ți se spune să ai grijă ce aprobi. Apoi, într-una din zile, pur și simplu brusc, de la șapte avertizări din astea problematice, cum să le zic așa, ne-am trezit deodată că sunt 16 avertizări și s-a închis grupul”, susține Alexandru Gurău.

Grupuri de Telegram au raportat grupul „AI de noi”

Inginerul software mai povestește că în ultima perioadă, „AI de noi” a prezentat activitatea unor grupuri cu viziuni legionare de Telegram.

„Suspiciunea mea e că la zece se închide și a trecut de la șapte la 16 brusc și apoi ăcesta a fost mesajul pe care l-am primit, că suntem o considerați o „organizație periculoasă. Acum suspectăm că are legătură și cu faptul că am postat niște lucruri despre niște grupuri de Telegram cu legionari și am văzut că și acolo au început să vadă grupul nostru și să instige la raportare. Deci avem dovezi și în sensul ăsta.”, a conchis Alexandru Gurău pentru HotNews.

Meta ne-a cerut linkul grupului ca să verifice, dar apoi nu a mai răspuns

HotNews a contactat biroul de presă al Meta (Facebook) pentru a cere un punct de vedere oficial. Reprezentanții platformei au cerut redacției linkul grupului pentru a identifica situația. Până la momentul publicării acestui material, nu am primit niciun răspuns.