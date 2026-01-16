De ce a întârziat 10 ore trenul Budapesta – București. Explicațiile CFR Călători

Pe 9 ianuarie, trenul „Muntenia” Budapesta – București a făcut mai mult de 26 de ore, în loc de 16 ore, deși intrase în țară cu sub două ore întârziere. CFR Călători a explicat că de vină a fost și gerul, două locomotive s-au stricat și au luat timp acțiunile de manevră. A fost una dintre cele mai mari întârzieri feroviare din ultimii ani.

Peste 500 de minute întârziere s-au adăugat în țară

Trenul IR 79 a plecat la Budapesta la ora 15.10, la Curtici a intrat în țară cu 78 de minute întârziere și ar fi trebuit să ajungă la București la 8.23 a doua zi, via Arad – Timișoara – Craiova.

In seara zilei de 9 ianuarie pe tabela Garii de Nord figura o intarziere de 660 minute (foto HotNews.ro)

A ajuns însă seara, la ora 18.44, cu 621 de minute întârziere, adică 10 ore și 21 de minute. Prima locomotivă s-a stricat la Vinga – la 25 de km de Arad – și era recent modernizată, prin fonduri PNRR, iar cea de ajutor a sosit după aproape cinci ore.

CFR Călători explică într-un comunicat de presă că „întârzierea majoră a trenului IR 79 din data de 08/09.01.2026 a fost cauzată de o defecțiune survenită atât la locomotiva de remorcare a trenului IR 79, precum și la cea trimisă inițial să o înlocuiască, cât și pe fondul desfășurării acțiunii de manevră în circulația pe infrastructura feroviară publică”.

Întârzierea a fost cauzată și de sosirea trenului cu întârziere din Ungaria, pe fondul condițiilor meteo din țara vecină, dar și de restricțiile și limitările de viteză impuse pe infrastructura feroviară, de către CFR SA, mai spune operatorul.

CFR Călători explică și faptul că locomotivele s-ar fi defectat din cauza frigului și susține că după acest incident s-au făcut reglajele necesare, astfel încât problema tehnică să nu mai apară.

„Defecțiunile locomotivelor au fost generate de o problemă tehnică a reglajului debitului minim de ulei și vâscozitatea acestuia (direct influențată de condițiile meteo nefavorabile), necesar pentru funcționarea transformatorului. În prezent, această problemă tehnică a fost depășită prin reglarea debitului care din păcate, anterior, nu a putut fi simulată până la acel moment, nefiind temperaturi exterioare scăzute semnificativ sub pragul de îngheț”.

CFR Călători promite mai multe locomotive diesel de rezervă și verificări suplimentare

Operatorul promite și câteva măsuri: asigurarea locomotivelor Diesel de rezervă, pregătirea suplimentară a materialului rulant pentru exploatarea în condiții de iarnă și efectuarea unor verificări suplimentare ale trenurilor înainte de plecarea în cursă.

CFR Călători spune și că este în legătură cu societățile reparatoare care au modernizat materialul rulant prin programul PNRR și care asigură mentenanța preventivă și corectivă, precum în cazul trenului internațional IR 79 Budapesta – București Nord.