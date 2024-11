De ce a vândut Silviu Prigoană postul Realitatea TV pentru o sută de dolari

Omul de afaceri Silviu Prigoană a făcut infarct marți într-un restaurant din Bran şi nu a putut fi resuscitat. Cunoscut pentru lansarea primului post de știri din România, el a povestit în 2020 cum l-a vândut după doar doi ani de funcționare, pentru o sută de dolari.

Prigoană a avut mai multe afaceri de-a lungul vieții, fiind, printre altele, acționar principal al Rosal Grup și fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV.

El declara în 2019 într-un interviu pentru Ziariștii.ro că a pus bazele a peste 70 de companii.

Până în 2001, Prigoană era cunoscut ca proprietarul companiei de salubrizare Rosal Group și era supranumit de o parte din presă ca „Regele gunoaielor”.



Atunci a lansat Realitatea TV, prima televiziune de ştiri din România, un post la care au apărut oameni cunoscuți în breaslă la ora actuală: Mihai Gâdea, Mădălin Ionescu, Sanda Nicola, Cătălin Striblea, notează Pagina de Media.

„Trebuie să amintesc că eram şase acţionari. Eu eram acţionar majoritar, era Mircea Dinescu – care avea 5%, Paul Ifrimache, Eugen Progloff – cu 10%, Mihalache Dumitru şi Minea George. Noi eram acţionarii postului Realitatea”, a declarat Prigoană în 2011 pentru Pagina de Media.

Omul de afaceri a explicat în 2020 de ce a vândut postul Realitatea TV pentru 100 de dolari în emisiunea „40 de întrebări” realizată de Denise Rifai.

„A costat 7 milioane (de dolari, n.r.) și 7 milioane a costat întreținerea doi ani (…) și am vândut-o urmare a hotărârii Consiliului de Administrație. V-am explicat că Bluelink Comunicazioni din Elveția s-a retras din business. Firma între timp având niște probleme financiare, am vândut-o cu 100 de dolari. Sunt toate documentele. Și ca o surpriză pentru dumnevoastră, nu am vândut-o lui Sorin Ovidiu Vântu. (…) Am avut niște discuții și cu Sorin Ovidiu Vântu”, a spus Prigoană.

Întrebat cui a vândut televiziunea de știri, omul de afaceri a zis că „unui domn Mărgineanu”.

„Domnul Mărgineanu care a cumpărat-o, care era, am înțeles eu, printre altele, reprezentantul Bluelink Comunicazioni din Elveția ar fi vândut-o ulterior nu lui Vântu personal, ci la Petromservice, o companie. (…) Și Petromservice-ul a împrumutat ceva bani de la Sorin Ovidiu Vântu și a angajat acțiunile. Nu au dat banii înapoi și a intrat în posesia acțiunilor Sorin Ovidiu Vântu. Deci un pic mai îmbârligată povestea”, a explicat Prigoană.

El a povestit că a înrămat bancnota de o sută de dolari primită în schimbul televiziunii și că nu l-a forțat nimeni să facă tranzacția.

„Pentru că era un business care nu putea fi întreținut. Eram în pierdere în momentul respectiv”, a povestit Prigoană.

Silviu Prigoană spunea în 2011 în interviul pentru Pagina de Media că după trei ani a vândut postul „pentru că Realitatea nu a fost niciodată pe profit și pentru mine era o gaură neagră, trebuia să susțin din alte activități televiziunea”. În interviul respectiv, Silviu Prigoană a susținut, în momentul vânzării, nu știa că în spatele Bluelink Comunicazioni s-ar afla Sorin Ovidiu Vântu:

„Înainte să vând, au venit doi reprezentanți ai Bluelink Comunicazione, au spus că vor să investească 22 de milioane de dolari în trust (…). Există documente în arhiva Realitatea TV (…). Le-am cesionat 55% (…) Acționariatul nu era neapărat ascuns. Apăreau doi avocați. Ce să mă intereseze mai mult, decât că era firma din Elveția? Am discutat numai prin avocați (…) Nu a fost niciodată Sorin Ovidiu Vântu în spatele Bluelink Comunicazione. Am vândut de dimineață, seară Bluelink vinde la Petromservice (…) Dacă era firma lui, de ce să fi făcut flic-flacul prin Petromservice?”, declara la vremea respectivă Prigoană.

Silviu Prigoană a fost implicat în politică, fiind membru PDL. A fost deputat în legislatura 2008 – 2012 și a candidat fără succes în alegerile locale din 2012, fiind învins de Sorin Oprescu.

Omul de afaceri urma să împlinească 61 de ani pe 22 decembrie.

Silviu Prigoană a fost căsătorit de mai multe ori. El a avut patru copii: doi din căsnicia cu prima soție și alți doi din relația cu Adriana Bahmuțeanu, cea cu care s-a căsătorit și de care a divorțat de mai multe ori.

În 2023, Silviu Prigoană a declarat în cadrul unui podcast că avea o pensie lunară de 11.000 de euro, după 20 de ani de cotizat sume uriaşe la stat, potrivit Pagina de Media.