„Georgescu e un pericol de nedescris. Ultimii votanți veniseră să salveze România”. Cum s-au mobilizat tinerii diasporei la o secție de votare din SUA 

Din cauza fusului orar, românii din SUA și Canada participă la vot mai degrabă ca un ritual civic, pentru că suspansul e deja rezolvat când le vine lor rândul să voteze. Când ei se trezesc duminică dimineață, la noi e deja duminică noapte și se știu exit-poll-urile din țară. Când pleacă la prânz sau după-amiază spre secții, se știe de multe ori câștigătorul. Acum, însă, cu cele 15.000 de voturi, au fost decisivi.

O fotografie publicată luni dimineață de platforma „Vreau să studiez în America”, pe Instagram, a surprins mobilizarea tinerilor români care au mers la urne la o secție din Wakefield, SUA. Wakefield e pe coasta de est, în statul Massachusetts, cel care găzduiește și facultățile Harvard și MIT.

Tinerii români din SUA, una dintre țările care au închis ziua de 24 noiembrie 2024, bucuroși după ce au ținut morțiș să voteze, indiferent de opțiunea lor politică

HotNews a vorbit cu un doctorand român care a fost membru în biroul secției de votare Wakefield. Cum vede el rezultatul alegerilor în țara de care se simte legat?

Apelul din noapte către românii din SUA și Canada

La turul 1 al alegerilor prezidențiale, apropierea extrem de mare în scorul de vot dintre candidatul PSD Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, de la USR, a transformat America de Nord în ceea ce opoziția din România a numit „ultima șansă”.

Știind că totul se joacă la nivel de mii sau chiar de sute de voturi, Ludovic Orban, Cătălin Drulă și primarul Nicușor Dan au ieșit în noaptea de duminică și i-au rugat pe românii din SUA și din Canada să voteze. „Să nu lăsăm țara între un pesedist și un putinist”, a spus Ludovic Orban, ultima trimitere fiind la candidatul plasat pe locul 1, detașat, în aceste alegeri, Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost lăudat de presa Kremlinului, a fost numit ”un candidat aliniat cu Rusia” și a avut mereu puncte de vedere și propuneri de politici publice împotriva UE, NATO și contra integrării vestice a României. Admirator al legionarismului, Georgescu a erupt duminică în opțiunile de vot ale românilor, stârnind o uriașă surpriză.

Lasconi a avut un avans de 2.700 de voturi, iar SUA și Canada i-au adus 6.300

Cum Marcel Ciolacu era deja favorit, a părut că finala s-a „închis”. Luni dimineață, Marcel Ciolacu o conducea încă pe Elena Lasconi și urma să dispute finala prezidențială cu Călin Georgescu.

Abia în acel moment, când era luni dimineață în România, se închiseseră urnele în toată America de Nord. Au început să se contabilizeze secțiile de vot din Canada și SUA. Până la acel moment, Lasconi luase 25%-26% în diaspora europeană. În Canada și SUA, ea a câștigat peste 40% dintre voturi.

Astfel, chiar dacă secțiile din SUA sunt în general mici, de zeci sau cel mult sute de votanți, nu mii de oameni ca în UK, Germania sau Italia, de data aceasta voturile din America de Nord au avut destinul de a stabili rezultatul final al primului tur.

Lasconi a intrat în turul II cu aproximativ 2.700 de voturi în plus. Din SUA a luat 4.242 de voturi și din Canada 2.133, împreună 6.375 de voturi.

În secția din Wakefield, statul Massachusetts, Lasconi a obținut 205 voturi, dintr-un total de 314 voturi exprimate.

Călin Georgescu a obținut 30. Următorii clasați au fost Mircea Geoană (28 de voturi), George Simion (18 voturi), Nicolae Ciucă (14 voturi) și Marcel Ciolacu (7 voturi).

Ce spune Rareș Moșneanu, doctorand la neuroștiințe la Brown University

Rareș Moșneanu. Foto: Facebook

Moșneanu are 29 de ani, e din Ploiești și trăiește în SUA din 2014. La secția de votare organizată din Wakefield, el a fost membru operator de tabletă, alături de alte patru persoane.

Tânărul spune că el face „parte dintr-o nișă electorală”, iar rezultatele din primul tur l-au surprins foarte mult.

„Am fost membru USR timp de 3-4 ani, între 2018-2022. Am ajutat la campanii, am strâns semnături și m-am conectat foarte mult la grupurile de diaspora, inclusiv în America. Am mai văzut câte o postare cu Călin Georgescu, numele lui nu este eminamente nou, n-a apărut din neant. Dar procentul pe care l-a obținut, nu pot să spun nici în cele mai «wild dreams» că l-aș fi văzut”, a explicat Rareș Moșneanu.

Fotografie din interiorul secției de votare din Wakefield, în care Rareș Moșneanu a fost voluntar. Foto: Rareș Moșneanu

Despre votul obținut de Elena Lasconi la Wakefield, românul spune că orice alt candidat USR ar fi obținut un rezultat similar, datorat în principiu „nișei electorale” de români din Boston.

„Votul lui Lasconi nu mă șochează în secția din Wakefield. Cam ăsta e bazinul electoral al unui candidat USR. Cam orice candidat USR ar scoate mai mult sau mai puțin aici. Ar fi avut poate o șansă să scoată un pic mai mult dacă nu era Mircea Geoană, poate o treime din voturile de le-a luat el aici i s-ar fi dus tot ei. Dar asta pentru că, din nou, electoratul român din Boston este format în mare din studenți români sau care au venit la facultate și s-au stabilit aici. Per total, care fac parte dintr-o altă nișă a electoratului”, a mai spus tânărul.

Două românce doctorande la Harvard, care au votat la Wakefield. Sursa foto: Rareș Moșneanu

„Georgescu e un pericol de nedescris”

Rareș Moșneanu spune că îi este foarte frică pentru viitorul României, după ultimele evoluții, mai ales că urmează și alegerile parlamentare de weekend-ul care vine. „Georgescu e un pericol de nedescris. Georgescu reprezintă câțiva pași înapoi în dezvoltarea României, a noastră ca țară europeană. Pot să mă gândesc la scenarii în care apartenența noastră la NATO sau la UE este pusă sub semnul întrebării cu un asemenea președinte. Sunt rațional și înțeleg totuși că un președinte n-ar putea să facă toate astea singur și că ar avea nevoie de susținere din partea sistemului juridic sau legislativ”, a mai spus tânărul.

Despre Elena Lasconi, Rareș Moșneanu recunoaște că „nu este candidatul perfect”, dar se bucură că este în turul II.

„Eu am spus că Lasconi îmi este antipatică. Dar comparativ cu celelalte opțiuni, pot s-o sun pe mama acasă să-i spun «Hai mamă, hai la vot, că e nevoie»”.

„Acum salvăm România”

În contextul a ceea ce se auzea dinspre țară, mulți dintre votanții care s-au prezentat la secție, după ce în România se anunțau deja primele rezultate, s-au mobilizat pentru „a salva” România, spune tânărul.

„Ultimii 20 de votanți au venit să salveze România, unul dintre ei chiar așa a spus: «Acum trei săptămâni diaspora a salvat Moldova, acum salvăm România». Și-au dat seama că s-ar putea ca bătaia să se dea în SUA și Canada și au venit să voteze în ultimul moment”, a mai spus Rareș Moșneanu.

Atât Rareș, cât și membrii biroului secției de votare i-au îndemnat pe români să se prezinte la urne și la alegerile parlamentare din 1 decembrie, precum și la turul II al prezidențialelor din 8 decembrie.

„Noi când le-am dat înapoi documentele oamenilor, le-am amintit că vom avea și alegeri parlamentare și urmează și turul II. I-am îndemnat să vină. Să sperăm că măcar va fi prezența la fel de mare și la parlamentare și la turul II”, a încheiat Rareș Moșneanu. Mai departe, așa cum a explicat un american corespondentului HotNews la recentele alegeri din SUA, „cum votez este personal, între mine și candidat”.