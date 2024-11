Călin Georgescu a pregătit următorul episod, pentru duminică, la parlamentare: un nou partid, înființat în 2023, are candidați pe liste la 1 decembrie / Cine candidează pentru POT

Partidul Oamenilor Tineri (POT), care a anunțat că îl susține pe Călin Georgescu în cursa prezidențială, este în competiția pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie și are liste pentru Camera Deputaților și Senat. Sunt 79 de candidați, din mai multe zone ale țării, cu diferite ocupații: antreprenori, avocați, șoferi, experți vânzări și ingineri.

POT a fost fondat de Anamaria Gavrilă, în prezent deputat, care a fost aleasă pe listele AUR. Ea a părăsit formațiunea condusă de George Simion în septembrie 2021, la nici un an de la intrarea în Parlament. În activitatea sa din Parlament, a ținut 49 de discursuri politice, a avut 28 de propuneri legislative și 18 întrebări sau interpelări, conform site-ului Camerei Deputaților.

Partidul a fost înregistrat la Tribunalul București în 9 martie 2023.

Partidul Oamenilor Tineri a intrat în cursa pentru alegerile parlametare de duminică, 1 decembrie, și are 79 de candidați cu diferite ocupații: antreprenori, avocați, șoferi, experți vânzări și ingineri.

Lista candidaților Partidului POT, conform site-ului partidului, poate fi consultată AICI.

„Prin implementarea practică a valorilor creștine fundamentale: iubirea, dăruirea, iertarea, acceptarea și cultivarea potențialului uman specific fiecăruia dintre noi, vom atinge nu doar bunăstarea materială, ci și armonia”, se arată pe site-ul partidului, într-o secțiune intitulată „ideologia”.

Sediul central al Partidului POT este în Deva, conform site-ului partidului.

Fondatoarea partidului: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile pe care le face”

Într-un videoclip publicat pe Facebook duminică seară, la 23:44, după afișarea primelor rezultate ale alegerilor prezidențiale, Anamaria Gavrilă a avut un mesaj de susținere pentru Georgescu.

„Cu mare, mare umilință stăm și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a întors o pagină în istoria României. Ne este foarte greu să găsim cuvintele. Mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile pe care le face. Vorbeam de treaba pe care trebuie să o facem, pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și iată că Dumnezeu are ultimul cuvânt și că nu ne-a lăsat. Am spus, un vot pentru Călin Georgescu înseamnă că poporul român este treaz și cu sufletul viu! Iată că noi știam”, spunea aceasta în videoclip.

Amintim că independentul Călin Georgescu a fost surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. El a intrat din prima poziție în cel de al doilea tur al prezidențialelor, din 8 decembrie, după ce a adunat peste 2,1 milioane de voturi. Georgescu se va confrunta în finala prezidențială cu Elena Lasconi, el având un avans de aproape 350.000 de voturi în fața acesteia.