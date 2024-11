Cine e Cristela, soția lui Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale: fost bancher la Citi, în prezent autor și educator naturopat

Cristela Georgescu, soția câștigătorului din primul tur al alegerilor prezidențiale a lucrat peste 15 ani la subsidiara Citi în România, după care a ieșit din banking și s-a dedicat sănătății naturale cu ajutorul nutriției integrative.

În 2007, după ce petrecuse deja 10 ani în cadrul Citibank ca Director al diviziei Global Transactions Services, Cristela Georgescu a fost numită vicepreședinte al băncii. „Sub managementul său, divizia Global Transactions Services a lansat produse inovative de management al lichiditatilor, finantare si custodie valori mobiliare, oferind un portofoliu complex de servicii companiilor si institutiilor financiare. Cristela Georgescu este membru in board pentru numeroase ONG-uri dedicate dezvoltarii proiectelor comunitare”, arăta un comuniat al băncii din 2007.

În prezent, Cristela este autor și educator naturopat, cu 20 de ani de experiență personală directă în domeniul sănătății naturale cu ajutorul nutriției integrative, apifitoterapiei, gemoterapiei, detoxificării regenerative, iridologiei clinice, biorezonanței și al tehnicilor de eliberare emoțională, potrivit site-ului propriu.

Tot de pe pagina personală aflăm că ea are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educatie din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție “Dr. T. Colin Campbell” (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist).

Este absolvent al programului de formare profesională și de experimentare personală directă în domeniul detoxificării regenerative cu ajutorul dietei și al fitoterapiei, Școala Sănătate 5D coordonată de Dr. Sorina Soescu.

Are atestat de formare profesională în Germania ca Practician Organetik cu ajutorul metodelor de biorezonanță și al tehnologiilor de echilibrare energetică pe bază de impulsuri, este membru al International Association for Health Coaches, al American Association for Drugless Practitioners, al organizatiei Physicians Committee for Responsible Medicine din Washington DC, al Dr. Morse’s Herbal Health Club si al Clubului Dr. Soescu – ”Iubim Fructele”. În cei peste 15 de ani de carieră în management executiv în mari corporații internationale, Cristela a urmat stagii intensive de formare și de certificare profesională ca trainer, leader de seminar, coach și mentor în domeniul leadershipului, al dezvoltării personale și al obținerii de rezultate în carieră, vânzări și marketing, comunicare, negocieri, organizare, management de conflicte, de proiecte și de echipe.

Cristela are studii universitare în economie și finanțe si peste 15 ani de carieră în banking, management executiv, public speaking si voluntariat in educatie pentru formarea noii generatii. Este căsătorită, are doi copii, a locuit și a profesat în Austria (AICI), iar din 2021 a revenit împreună cu familia ei în România.