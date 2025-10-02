De ce ar cumpăra un bărbat care nu are ce mânca, un televizor? Dacă ai mulți copii, asta te face, de fapt, mai sărac?

Doi profesori de la MIT, Abhijit Banerjee și Esther Duflo au scris o carte- „Economia sărăciei”, în care demontează miturile care însoțesc acest concept. Ei analizează deciziile neașteptate pe care milioane de oameni le iau în fiecare zi. Analizând unele dintre cele mai paradoxale aspecte ale vieții trăite sub pragul sărăciei – de ce săracii trebuie să se împrumute pentru a economisi, de ce, în ciuda faptului că își asumă mai multe riscuri , înființează afaceri, dar rareori le dezvoltă.

Oamenii săraci cheltuiesc sume mari pe nunți și botezuri, ca urmare a constrângerii de a nu-și pierde reputația

Costul nunților în India este binecunoscut, dar există și ocazii mai puțin vesele când familia este obligată să organizeze o petrecere fastuoasă. În Africa de Sud, normele sociale privind sumele cheltuite pentru înmormântări au fost stabilite într-o perioadă în care majoritatea deceselor aveau loc la bătrânețe sau în copilărie. Tradiția cerea ca bebelușii să fie înmormântați foarte simplu, dar pentru bătrâni să aibă înmormântări elaborate, plătite cu banii pe care defunctul îi acumulase de-a lungul vieții.

Ca urmare a epidemiei de HIV/SIDA, mulți adulți de vârstă înaintată au început să moară fără să fi acumulat economii pentru înmormântare, dar familiile lor s-au simțit obligate să onoreze norma pentru adulți. O familie care tocmai își pierduse unul dintre principalii potențiali venituri ar putea fi nevoită să cheltuiască aproximativ 3.400 de ranzi (aproximativ 825 USD PPP), sau 40% din venitul anual pe cap de locuitor al gospodăriei, pentru petrecerea funerară. După o astfel de înmormântare, familia are în mod clar mai puține cheltuieli, iar tot mai mulți membri ai familiei tind să se plângă de „lipsa hranei”, chiar și atunci când defunctul nu câștiga nimic înainte de a muri. Cu cât înmormântarea este mai scumpă, cu atât adulții sunt mai deprimați iar copiii lor să abandoneze școala.

Nu este surprinzător faptul că atât regele Swazilandului, cât și Consiliul Bisericilor din Africa de Sud (SACC) au încercat să reglementeze cheltuielile funerare. În 2002, regele a interzis pur și simplu înmormântările fastuoase și a anunțat că, dacă se constată că o familie a sacrificat o vacă pentru înmormântarea sa, aceasta va trebui să dea o vacă turmei șefului de turmă. SACC, pe un ton mai sobru, a solicitat o reglementare a industriei funerare, care, în opinia sa, punea presiune pe familii să cheltuiască mai mult decât își puteau permite.

„Informațiile pe care le primești de la televizor sunt mai importante decât mâncarea!”

Decizia de a cheltui bani pe alte lucruri în afară de mâncare s-ar putea să nu se datoreze în întregime presiunii sociale. Cei doi profesori de la economie de la MIT l-au întrebat pe un bărbat întâlnit într-un sat îndepărtat din Maroc, ce ar face dacă ar avea mai mulți bani. A spus că ar cumpăra mai multă mâncare. Apoi l-am întrebat ce ar face dacă ar avea și mai mulți bani. A spus că ar cumpăra mâncare cu un gust mai bun. Începeam să ne pară foarte rău pentru el și familia lui când am observat un televizor, o antenă parabolică și un DVD player în camera în care stăteam. L-am întrebat de ce cumpărase toate aceste lucruri dacă simțea că familia nu avea suficientă mâncare. A râs și a spus: „O, dar informațiile pe care le primești de la televizor sunt mai importante decât mâncarea!”

„O familie mică este o familie fericită”. Sau nu?

Unul dintre sloganurile preferate ale lui Sanjay Gandhi, fiul Indirei Gandhi, era „O familie mică este o familie fericită”. Însoțită de o imagine animată a unui cuplu radiind cu cei doi copii dolofani ai lor, a fost una dintre cele mai universale imagini din India de la sfârșitul anilor 1970. Aceasta ar fi putut fi ilustrarea unui argument influent oferit de Gary Becker, laureat al Premiului Nobel pentru economie. Familiile, susținea Becker, se confruntă cu ceea ce el numea un „compromis calitate-cantitate”. Adică, atunci când există mai mulți copii, fiecare dintre ei va fi de „calitate” mai scăzută, deoarece părinții vor dedica mai puține resurse hrănirii și școlarizării fiecăruia dintre ei în mod corespunzător. Acest lucru ar fi valabil mai ales dacă părinții ar crede, pe bună dreptate sau nu, că merită să investească mai mult în cei mai „supradotați” dintre copiii lor, ceea ce, așa cum am discutat deja, se întâmplă în lumea în formă de S. Unor copii li s-ar putea astfel refuza complet șansele în viață.

Dacă este mai puțin probabil ca familiile născute în familii numeroase să primească o educație, o nutriție și o îngrijire medicală adecvate (ceea ce economiștii numesc investiții în capitalul uman) și dacă familiile sărace sunt mai predispuse să fie numeroase (de exemplu, pentru că nu își permit metode contraceptive), acest lucru creează un mecanism pentru transmiterea intergenerațională a sărăciei, în care părinții săraci dau naștere la (mulți) copii săraci. O astfel de capcană a sărăciei ar putea oferi o justificare pentru o politică demografică, un argument pe care Jeffrey Sachs îl prezintă în lucrarea sa „Common Wealth” .

Dar este oare adevărat? Au copiii care cresc în familii mai mari dezavantaje evidente? În setul nostru de date din optsprezece țări, copiii născuți în familii numeroase tind să aibă un nivel de educație mai scăzut, deși acest lucru nu este valabil peste tot – Indonezia rurală, Coasta de Fildeș și Ghana se numără printre excepții. Cu toate acestea, chiar și acolo unde este adevărat, nu există nicio presupunere că, deoarece copiii au mulți frați, aceștia sunt săraci și mai puțin educați. Ar putea fi pur și simplu faptul că familiile sărace care aleg să aibă mulți copii nu apreciază la fel de mult educația.

Pentru a testa modelul lui Becker și a afla dacă o creștere a dimensiunii familiei duce la reducerea investițiilor în capitalul uman al copiilor, cercetătorii au încercat să se concentreze asupra cazurilor în care creșterea a fost parțial în afara controlului familiei. Rezultatele lor sunt surprinzătoare: în astfel de cazuri, nu au găsit nicio dovadă că copiii născuți în familii mai mici sunt într-adevăr mai educați.

Un exemplu de situație în care o familie ajunge să aibă mai mulți copii decât se aștepta este nașterea gemenilor: dacă familia plănuia să aibă doi copii, de exemplu, dar la a doua naștere se nasc gemeni, primul copil are atunci un frate sau o soră în plus decât ar fi avut altfel.

Compoziția pe sexe a copiilor este un alt factor. Familiile își doresc adesea să aibă atât un băiat, cât și o fată. Aceasta înseamnă că un cuplu al cărui al doilea copil a fost de același sex cu primul este mai predispus să planifice un al treilea decât o familie care are deja un băiat și o fată.

Un studiu realizat în Israel, care s-a concentrat pe aceste surse de variație a mărimii familiilor, a constatat, în mod surprinzător, că familiile numeroase nu par să fi avut efecte adverse asupra educației copiilor, chiar și în rândul arabilor israelieni, care sunt în mare parte foarte săraci.

Nancy Qian a descoperit un rezultat și mai provocator atunci când a analizat efectul politicii unui singur copil din China. În unele zone, politica a fost relaxată pentru a permite unei familii al cărei prim copil a fost o fată să aibă un al doilea copil. Ea a descoperit că fetele care, din cauza acestei politici, au primit un frate sau o soră cu care altfel nu ar fi primit mai multă educație, nu mai puțină, sfidând aparent teorema lui Becker.

O altă dovadă provine de la Matlab, Bangladesh. Această zonă a fost locul de desfășurare a unuia dintre cele mai impresionante experimente de planificare familială voluntară din lume. În 1977, un eșantion de jumătate din 141 de sate a fost selectat pentru a primi un program intensiv de planificare familială numit Programul de Planificare Familială și Sănătate Maternă și Copilărie (FPMCH).

La fiecare două săptămâni, o asistentă medicală calificată aducea servicii de planificare familială la domiciliile tuturor femeilor căsătorite de vârstă fertilă care erau dispuse să o primească. De asemenea, ea oferea ajutor cu îngrijirea prenatală și imunizările. Poate nu este surprinzător faptul că programul a dus la o reducere bruscă a numărului de copii. Până în 1996, femeile din zonele programului cu vârste cuprinse între treizeci și cincizeci și cinci de ani aveau cu aproximativ 1,2 copii mai puțini decât cele din zonele care nu au beneficiat de program.

Această schimbare a fost însoțită de o scădere a mortalității infantile cu un sfert, dar, din moment ce programul a intervenit direct și pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor, nu există niciun motiv pentru a atribui creșterea supraviețuirii copiilor schimbării fertilității. Totuși, în ciuda faptului că fertilitatea a scăzut și s-au cheltuit mult mai mulți bani pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor, până în 1996 nu exista nicio diferență semnificativă în ceea ce privește înălțimea, greutatea, numărul de școli sau anii de educație acumulați, nici pentru băieți, nici pentru fete. Din nou, relația calitate-cantitate pare să lipsească.