De ce ar vrea balenele ucigașe să ofere mâncare oamenilor. Cercetătorii au ajuns la o concluzie, după 20 de ani de studii

La fel cum o pisică mândră de isprava ei lasă o pasăre pe pragul stăpânului său, orcile, faimoasele balene ucigașe, pot încerca în unele cazuri să împartă prada lor cu oamenii, arată un studiu publicat în Journal of Comparative Psychology. Studiul a fost relatat de publicații precum phys.org și The Independent și documentează interacțiuni petrecute în oceanele lumii.

Practic, orcile ucigașe au fost surprinse pentru prima dată împărțind hrana cu oamenii, iar interacțiunile sunt foarte bine documentate.

Ca parte a cercetării, oameni de știință din Canada, Noua Zeelandă și Mexic au raportat 34 de interacțiuni desfășurate pe parcursul a două decenii, răstimp în care orcile din sălbăticie au încercat să ofere mâncare oamenilor. Aceste evenimente bine documentate au avut loc în zone diverse cum ar fi California, Noua Zeelandă, Norvegia și chiar Patagonia.

O balenă ucigașă poate avea, în cazuri rare, între 8 și 10 metri lungime și poate cântări chiar și 8 tone, în cazul exemplarelor uriașe. Femelele au în general între 5 și 7 m lungime.

Acest nou studiu pune sub semnul întrebării ipotezele despre comportamentul social al animalelor, dezvăluind o relație „jucăușă și socială”, încă puțin înțeleasă, între oameni și aceste mamifere uriașe și periculoase.

„Orcile împart adesea hrana între ele, este o activitate socială și o modalitate de a-și construi relații”, spune autorul principal al studiului, Jared Towers, de la Bay Cetology, British Columbia, Canada. „Faptul că împart hrana și cu oamenii poate arăta interesul lor de a relaționa chiar și cu noi.”

Animalele domestice, cum ar fi câinii și pisicile, oferă uneori hrană oamenilor, dar această cercetare reprezintă una dintre primele descrieri detaliate ale unui comportament similar la animale sălbatice super-periculoase.

Împărțirea hranei este la orci un lucru firesc, deoarece ele sunt animale inteligente și sociale care folosesc partajarea hranei pentru a construi relații, atât cu membrii familiei, cât și cu indivizi cu care nu au niico legătură. În plus, ele vânează frecvent prăzi mai mari decât ele, având astfel uneori hrană în surplus.

„Oferirea de obiecte oamenilor ar putea include, simultan, ocazii pentru orci de a exersa comportamente culturale învățate, de a explora sau de a se juca și, prin asta, de a învăța sau dezvolta relații cu noi”, au mai scris cercetătorii.

„Având în vedere abilitățile cognitive avansate și natura socială și cooperantă a acestei specii, presupunem că măcar una sau chiar toate aceste explicații și rezultate ale unui asemenea comportament sunt posibile.”

Studiul are titlul Testing the Waters: Attempts by Wild Killer Whales (Orcinus orca) to Provision People (Homo sapiens)

Sursa foto: Dreamstime.com