De ce au dat autoritățile mesaj Ro-Alert la ora 4.20. Explicații oficiale pentru decizie

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis miercuri dimineață, la ora 04.20, un mesaj RO-Alert către locuitorii Bucureștiului și din Ilfov, în care informau că este cod roșu. Mesajul a provocat numeroase reacții critice pe rețelele de socializare din cauza orei. „Există categorii socio-profesionale care încep deplasarea către lucru la acea oră”, a explicat purtătorul de cuvânt al DSU, pentru HotNews. El a oferit mai multe explicații despre decizie.

Alerta de urgență RO-ALERT pentru cod roşu de ninsori abundente în Bucureşti a fost trimisă la 04.20, o oră la care mulți oameni încă dormeau.

„Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”,a fost mesajul RO-Alert transmis de autorităţi.

Mulți oameni au reclamat pe rețelele sociale că au fost treziți brusc de sunetul puternic al alertei, considerând ora nepotrivită.

„La 4:19 a.m., în zi de vacanță, ca să nu fiu luat pe nepregătite de iarnă, precum autoritățile, primesc mesaj RO-ALERT că într-un minut, 60 de secunde, la 4:20 trecut de fix, începe furtuna de ninsoate”, a scris un internaut pe Facebook.

„Zău că îmi place să fiu informat cu ce se întâmplă în jurul meu, dar RO-ALERT-ul asta că ninge, la 4:20 dimineața e ușor extrem totuși”, a scris un altul.

„Nu înțeleg de ce RO-Alert a dat mesajul ăla sonor la 4:20 dimineața în loc să ne arunce câte o cărămidă prin geam”, e un alt mesaj publicat pe Facebook.

De ce s-a dat RO-Alert la 4.20?

HotNews l-a întrebat pe maior Bogdan Toma, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, care este motivul pentru care s-a dat această alertă extremă, în ciuda orei deosebit de matinale.

Reprezentantul DSU a dat exemplu oamenii care pleacă devreme la lucru, precum șoferii STB, și care nu trebuie luați pe nepregătite.

„Motivul principal este caraterizat de gravitatea unui cod roșu care a fost prognozat a se manifesta la nivelul municipiului București și a județului Ilfov. Mai mult decât atât, există categorii socio-profesionale care încep deplasarea către lucru… vă dau exemplu: șoferii de la STB pleacă din case la ora 03.00, la ora 02.00 dimineața, se deplasează către muncă. Ăsta-i un aspect”, a explicat Bogdan Toma pentru HotNews.

„Putem vedea că ninge în fața blocului, dar nu știm starea drumurilor”

Un alt aspect, spune purtătorul de cuvânt al DSU, este reprezentat de faptul că „s-a luat decizia transmiterii exact în momentul când a fost primită avertizarea ANM, așa cum se face de fiecare dată, ținând cont și de faptul că populația trebuie să fie avertizată”.

„Pentru că, dacă ne trezeam la ora 06.00 – 07.00, eram puși în fața faptului împlinit și nu mai știam, eram practic luați pe nepregătite și nu mai știam cum să gestionăm o astfel de situație”, a adăugat reprezentantul DSU.

„Astfel a fost trimis mesajul acesta pentru informarea promptă a populației ca să știe și să fie informată cu privire la măsurile de autoprotecție pe care trebuie să le ia. Putem vedea că ninge în fața blocului, dar nu știm cum e starea drumurilor și în momentul în care autoritățile emit un mesaj RO-Alert înseamnă că situația este una destul de gravă, mai ales având în vedere codul roșu emis de cei de la ANM”, a mai explicat maiorul Bogdan Toma.

RO-Alert indiferent de oră?

Întrebat dacă mesajul RO-Alert ar fi fost emis și dacă alerta cod roșu venită de la ANM era dată la ora 01.00 noaptea, Bogdan Toma a răspuns:

„Bineînțeles. Mesajele sunt transmise de a informa populația în timp real, ăsta este scopul RO-Alert. Mesajele de tip RO-Alert se emit doar în cazul codurilor portocalii și roșii, pentru că acestea sunt cu adevărat cu impact pentru populație”, a mai spus purtătorul de cuvânt al DSU.

Cum este luată decizia

Întrebat cine a dat decizia, Bogdan Toma a răspuns: „Decizia se analizează la nivelul unității administrativ-teritoriale și în cazul avertizările meteo de tip cod portocaliu și cod roșu, ele se trimit implicit”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al ISUBIF, Daniel Vasile, a explicat pentru HotNews:

„În cazul fenomenelor meteorologice de tip nowcasting, procedura de emitere a mesajelor Ro-Alert prevede transmiterea mesajului direct, în momentul primirii informației de la Administrația Națională de Meteorologie, către unitatea administrativ teritorială vizată de alertă”.