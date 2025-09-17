De ce au dat în judecată marile studiouri de film de la Hollywood o companie de AI din China, cerând „suma maximă prevăzută de lege”

Disney acuză compania chineză că folosește inclusiv imagini cu Darth Vader din franciza „Star Wars” pe care o deține, FOTO: The Hollywood Archive / Profimedia Images

Disney, Universal și Warner Bros Discovery, companiile care dețin unele dintre cele mai mari studiouri de film de la Hollywood, au intentat împreună un proces împotriva creatorului chinez al unei aplicații video populare bazate pe inteligență artificială (AI), susținând că acesta comite o încălcare „flagrantă și deliberată” a drepturilor de autor, relatează Reuters.

Procesul intentat împotriva companiei MiniMax vizează Hailuo AI, un generator de videoclipuri ce se promovează ca un „studio de la Hollywood în buzunarul tău”, este primul de acest fel împotriva unei companii chineze de inteligență artificială.

Studiourile americane susțin că serviciul reprezintă o amenințare pentru industria cinematografică din SUA și solicită „suma maximă permisă de lege”, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Procesul include mai multe capturi de ecran ale reclamelor MiniMax care prezintă unele dintre cele mai cunoscute personaje ale studiourilor, inclusiv Darth Vader, deținut de Disney, și Minionii de la Universal. Imaginile poartă sigla MiniMax Hailuo.

Studiourile de film acuză compania chineză că își face reclamă cu personajele sale

Imaginile sunt generate de Hailuo AI pentru utilizatorii care trimit o comandă text, solicitând un personaj popular într-un anumit cadru. Rezultatele, susțin companiile americane, sunt „imagini și videoclipuri de înaltă calitate, descărcabile”, care folosesc personaje protejate prin drepturi de autor.

Studiourile de la Hollywood susțin de asemenea că MiniMax folosește imagini ale personajelor lor pentru a promova serviciul către consumatorii americani, inducându-i astfel în eroare.

Deși mai puțin cunoscută în afara Chinei, MiniMax este unul dintre cele mai importante startup-uri chineze de modele lingvistice mari (LLM).

Deși se află în urma rivalilor de la Midjourney și Kling AI în clasamentele celor mai populare aplicații AI de generare a unor videoclipuri, Hailuo a fost lăudat pentru capacitatea sa de a produce rapid imagini cinematografice realiste.

Disney și Universal au dat în judecată și Midjourney

Procesul apare într-un moment sensibil pentru MiniMax, care plănuiește să se listeze pe Bursa de la Hong Kong pentru a strânge fonduri necesare strategiei sale de expansiune internațională.

Procesul urmează unul similar lansat în iunie de Disney și Universal împotriva Midjourney, un generator de imagini AI din SUA care se descrie ca o „echipă mică, autofinanțată”.

În acel proces, studiourile au numit Midjourney „o prăpastie fără fund de plagiat”. Midjourney a declarat într-un dosar juridic în august că utilizarea materialelor intră sub protecția „utilizării corecte” (fair use).

Însă două decizii recente ale instanțelor districtuale din California, statul american în care se află Hollywood, au stabilit că utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor pentru instruirea modelelor AI este considerată „corectă” chiar și fără permisiunea proprietarului.