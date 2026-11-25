Cu siguranță, este important să compari capacitatea, tehnologia celulelor, garanția și protecțiile mai multor acumulatori fotovoltaici. Totuși, chiar și un echipament performant poate fi utilizat ineficient dacă este dimensionat greșit sau integrat într-o instalație care nu ține cont de particularitățile locuinței.

Din acest motiv, alegerea bateriei reprezintă doar o parte din proiect.

La fel de importante sunt întrebările care apar înainte și după această alegere: câtă energie este disponibilă pentru stocare, cu ce invertor trebuie să funcționeze bateria, unde va fi amplasată și cum va fi integrată în instalația existentă?

Dimensionarea începe cu ceea ce se întâmplă deja în locuință

Două case pot avea sisteme fotovoltaice de aceeași putere și să aibă totuși nevoie de capacități de stocare diferite.

În prima locuință, o persoană lucrează de acasă și o mare parte din energia produsă de panouri este consumată direct în timpul zilei. În a doua locuință, proprietarii pleacă dimineața și revin seara și o mare parte din producția fotovoltaică rămâne disponibilă pentru stocare.

De aceea, trebuie analizate simultan curba de producție și curba de consum.

Echipa Genway recomandă utilizarea datelor reale pentru identificarea consumului de bază, a vârfurilor de consum, a surplusului fotovoltaic și a necesarului energetic din perioadele fără producție – înainte de a alege un acumulator fotovoltaic considerat “potrivit”.

Acumulatorul trebuie să fie compatibil și cu restul sistemului

Capacitatea nu poate fi analizată izolat. Huawei LUNA2000-S1, de exemplu, este compatibil cu invertoare Huawei hibride.

Înainte de montaj trebuie, așadar, verificată configurația existentă. Dacă sistemul fotovoltaic a fost instalat anterior, este important să știi ce invertor utilizează, cum este realizată instalația electrică și ce modificări sunt necesare pentru integrarea stocării.

Urmează apoi amplasarea fizică.

În cazul LUNA2000-S1, instalarea poate fi realizată în interior sau în exterior, acumulatorul având grad de protecție IP66, și în limitele de mediu precizate în documentația tehnică.

Asta nu înseamnă că orice loc este automat potrivit. Trebuie respectate distanțele, condițiile de montaj, traseele de cablu și indicațiile producătorului.

Instalarea implică mai mult decât fixarea bateriei

Instalarea unui sistem de stocare presupune realizarea conexiunilor electrice și a protecțiilor necesare, dar și configurarea echipamentelor și punerea în funcțiune.

În cazul colaborării cu Genway și achiziției unui acumulator LUNA, serviciile includ sistemul de management al acumulatorului, cablarea în limitele specificate și întocmirea documentației tehnice necesare pentru actualizarea certificatului de racordare.

Modificările unei instalații de prosumator pot implica notificarea operatorului de distribuție și actualizarea certificatului de racordare, în funcție de soluția tehnică existentă – un lucru pe care mulți prosumatori nu îl cunosc.

Acesta este un aspect administrativ, dar nu ar trebui ignorat atunci când bateria este adăugată ulterior sistemului. De aceea, specialiștii Genway sunt alături de tine în această etapă!

Monitorizarea completează instalarea

După punerea în funcțiune a sistemului, datele acestuia sunt utile nu doar pentru a vedea câtă energie se află în baterie.

Platforma Huawei FusionSolar poate afișa producția, consumul, fluxurile de energie și starea sistemului de stocare. Aceste date arată, în timp, dacă bateria este utilizată conform estimărilor din etapa de proiectare.

Genway lucrează cu echipe proprii și deține atestate ANRE tip E1 și E2 pentru proiectarea și executarea lucrărilor electrice, precum și statutul de instalator certificat Huawei FusionSolar. Proiectarea, instalarea și documentația aferentă sunt incluse în serviciile oferite de companie pentru sistemele fotovoltaice și de stocare – servicii susținute de 35 de ani experiență și peste 14.200 de proiecte fotovoltaice gestionate!

Cu alte cuvinte, firma de fotovoltaice Genway este cea mai bună soluție atunci când ai nevoie de panouri, invertoare, acumulatori, dar și servicii conexe – analiza, proiectare, dimensionare, instalare și monitorizare!

Un acumulator nu ar trebui ales doar după capacitatea trecută în fișa tehnică!

Produsul potrivit, dimensionarea potrivită și instalarea corectă sunt factori esențiali pentru luarea unei decizii corecte. Dacă una dintre aceste componente este analizată separat, există riscul să achiziționezi un sistem performant pe hârtie, dar care nu corespunde modului în care locuința produce și consumă energie în realitate.

Articol susținut de Genway