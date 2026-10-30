De ce durează tot mai mult recrutarea? Unul din trei angajatori din România spune că procesul a devenit mai lent

32% dintre angajatorii din România declară că timpul necesar pentru recrutarea personalului a crescut în 2026 comparativ cu anul precedent, potrivit raportului „Perspectivele Angajării de Forță de Muncă”, realizat de ManpowerGroup. 21% dintre angajatori susțin că procesul de recrutare a devenit mai rapid, iar 45% nu au înregistrat modificări ale duratei acestuia. Alți 2% dintre angajatori nu sunt siguri dacă timpul necesar pentru ocuparea posturilor s-a modificat față de 2025.

Raportul arată că angajatorii întâmpină în continuare dificultăți în reducerea timpului de recrutare, în ciuda evoluției inteligenței artificiale. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa candidaților calificați de pe piața locală, deficitul persoanelor care dețin abilitățile necesare și nepotrivirea dintre așteptările candidaților și cerințele posturilor disponibile.

Potrivit raportului ManpowerGroup, principalul factor care determină încetinirea proceselor de recrutare este lipsa candidaților calificați pe piața locală. Pe a doua poziție se află lipsa candidaților care dețin abilitățile necesare pentru ocuparea posturilor.

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