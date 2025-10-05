De ce e bine să luăm o minge de tenis în bagajul de mână când călătorim cu avionul

De la dezinfectant pentru mâini până la o pernă pentru gât, există multe articole recomandate pentru a le lua cu noi în călătorii, mai ales când zburăm cu avionul.

Dar există un obiect mai puțin obișnuit despre care poate nu știați că este recomandat să îl aveți în bagajul de mână, în special dacă este vorba de un zbor lung: o minge de tenis.

Obiectul sferic folosit pe terenurile unde se practică sportul alb poate fi util în timpul călătoriei în mai multe moduri surprinzătoare, scrie Daily Mail.

Mică și ușor de pus într-un rucsac, o minge de tenis poate fi folosită pentru a îmbunătăți circulația și a reduce durerea și rigiditatea.

Simpla rostogolire a unei mingi de tenis de-a lungul corpului are același efect ca un masaj. Tehnica poate ajuta la creșterea fluxului sanguin și la relaxarea oricărei tensiuni musculare neplăcute.

Poate fi utilizată aplicând o presiune ușoară și rulând-o pe corp în sus și în jos, pe coapse, glezne, picioare, umeri și încheieturi.

De asemenea, experții avertizează să nu stăm picior peste picior în timpul zborului pentru a evita durerile de spate.

„Încrucișarea picioarelor în timpul unui zbor poate părea inofensivă, dar este de fapt unul dintre cele mai rele lucruri pe care le puteți face pentru sănătatea dvs. în timpul călătoriei. Poate duce la dureri de spate și articulații și, mai grav, poate restricționa fluxul sanguin în picioare, crescând riscul de a dezvolta tromboză venoasă profundă”, a spus Lee Cartwright, expert în îngrijirea persoanelor vârstnice de la Mobility Solutions Direct.

Alte articole care trebuie să se afle în bagajul de mână includ produse esențiale, cum ar fi medicamentele prescrise și dispozitivele electronice.

Sursă foto: Dreamstime.com