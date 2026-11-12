De ce e greu de terminat un proiect strategic care este „98% gata”, de peste un an

Termenul pentru finalizarea centralei pe gaze de la Iernut va fi prelungit din nou, au declarat pentru HotNews oficiali din Ministerul Energiei. Ultima dată avansată oficial fusese 31 decembrie 2026.

În funcțiune, capacitatea de productie a centralei va fi de 430 MW, adică aproape două treimi din cât produce un reactor de la Cernavodă.

Cât costă proiectul și de ce a fost reziliat contractul de două ori până acum

Început în 2016, proiectul considerat strategic al centralei de la Iernut are deja o întârziere de aproximativ șase ani față de termenul inițial, finalizarea fiind amânată de la un an la altul. Noul termen este jumătatea lui 2027.

Pentru construcția acestei centrale, Romgaz a semnat în 2016 un contract cu spaniolii de la Duro Felguera. Atunci, în consiliul de administrație al Romgaz era chiar actualul ministru tehnocrat al Energiei Dumitru Chisăliță, potrivit propriului CV. Valoarea estimată pentru centrala la cheie era de circa 300 de milioane de euro.

Centrala este unul dintre proiectele strategice ale României pentru producția de energie electrică pe gaze, fiind menționată în fiecare program de guvernare din ultimii zece ani, inclusiv în cel al guvernului Luca Niculescu.

În ce stadiu e investiția

Investiția este realizată în proporție de aproximativ 98%, potrivit datelor transmise de Ministerul Energiei și Romgaz la solicitarea HotNews, însă se află în acest stadiu încă din primăvara anului trecut.

Chiar dacă se află într-un stadiu atât de avansat de construcție, Romgaz nu reușește să o finalizeze, după două relații contractuale eșuate cu spaniolii de la Duro Felguera.

„Gradul de finalizare se ridică la aproximativ 98% pentru proiectul la cheie, respectiv la aproximativ 90% pentru noul contract EPC destinat finalizării lucrărilor și punerii în funcțiune a centralei”, a transmis Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar al Romgaz, la solicitarea HotNews.

Cele două procente nu se referă la același lucru. Romgaz precizează că 98% reprezintă gradul cumulat de realizare a întregii investiții, în timp ce 90% reprezintă gradul de realizare al contractului EPC, proiectare, achiziții și execuție, destinat lucrărilor rămase.

Duro Felguera a părăsit proiectul în octombrie 2025

Contractul inițial cu constructorul Duro Felguera, încheiat în 2016, prevedea finalizarea în decembrie 2020.

În 2021, contractul a fost reziliat din cauză că acest constructor nu și-a îndeplinit termenii contractuali.

În 2023, a fost încheiat din nou un contract cu firma spaniolă, fiind din nou reziliat, doi ani mai târziu, în septembrie 2025.

„Contractul nr. 40928/03.04.2023 a încetat prin reziliere, ca urmare a neîndeplinirii de către executantul Duro Felguera S.A. a obligațiilor contractuale, inclusiv a obligației privind executarea lucrărilor în termen”, a precizat Ministerul Energiei, la solicitarea HotNews.

Potrivit instituției, printre cauzele care au dus la încetarea contractului au fost nefinalizarea centralei în termen, nerespectarea programului de execuție, nefinalizarea proiectului tehnic, neplata subcontractorilor, suspendarea lucrărilor și părăsirea șantierului și nerespectarea dispozițiilor supervizorului.

În mai 2025, Romgaz indica un grad de execuție de aproximativ 97-98%, dar centrala nu putea fi pusă în funcțiune. HotNews a relatat atunci că printre probleme se aflau dificultățile constructorului de a-și plăti subcontractorii și situația financiară a Duro Felguera.

La vremea respectivă, actualul ministru al energiei Dumitru Chisăliță susținea că s-a opus semnării contractului. „Eram membru în Consiliul de Administrație(al Romgaz – n.r.) când s-a semnat acest contract, am votat împotriva semnării acestui contract”, a spus Chisăliță, care fusese numit președinte al CA-ului în noiembrie 2016, la scurt timp după semnarea contractuluim care a avut loc pe 31 octombrie 2016.

Romgaz a decis să continue proiectul

Romgaz spune că, după a doua reziliere, a preluat gestionarea activităților necesare finalizării proiectului și a constituit o echipă proprie.

Societatea explică acum că decizia de a continua proiectul a fost luată pentru că investiția se află într-un stadiu avansat și există riscul degradării lucrărilor și echipamentelor dacă acestea rămân neutilizate.

Compania a constituit o echipă proprie de proiect și derulează proceduri pentru lucrările și serviciile rămase.

În primele luni ale anului 2026 au fost întocmite documentații pentru atribuirea unor servicii de proiectare aferente lucrărilor rămase, precum și pentru mentenanța și conservarea echipamentelor deja livrate, susține ministerul.

Procentul de 98% de execuție nu înseamnă că centrala mai are de realizat doar 2% din activități până la pornirea comercială. Punerea în funcțiune presupune finalizarea unor lucrări punctuale, integrarea sistemelor, testări, verificări și îndeplinirea condițiilor tehnice și contractuale necesare exploatării.

HotNews a relatat anterior, citând surse din Romgaz, că durata foarte mare de execuție a dus deja la degradarea unor instalații și că preluarea de către un alt constructor este complicată de faptul că vechiul contract prevedea predarea investiției „la cheie”.

Romgaz a încasat 60 de milioane de lei din garanția de bună execuție

După rezilierea contractului, Romgaz a demarat procedurile pentru executarea garanțiilor constituite de Duro Felguera. Astfel, din garanția de bună execuție, compania a încasat 60,06 milioane de lei. Pentru încă 28,86 milioane de lei, procedurile de recuperare continuă, după ce emitentul poliței a refuzat executarea solicitată.

Suma de 60,06 milioane de lei apare și în raportările financiare ale Romgaz pentru 2025. În ceea ce privește penalitățile pentru întârzieri, Ministerul Energiei spune că Romgaz a aplicat măsurile prevăzute în contract, însă nu oferă o valoare a sumelor recuperate cu acest titlu.

„Informațiile privind cuantumul acestora nu au făcut obiectul raportărilor publice ale societății”, transmite ministerul, precizând că nu sunt disponibile, în acest moment, informații referitoare la valori suplimentare față de cele deja comunicate public.

Cât a costat proiectul și cât va mai costa?

Una dintre principalele necunoscute este costul final al centralei. Valoarea inițială a contractului din 2016 a fost de 268,8 milioane de euro fără TVA. Pentru lucrările rămase, Romgaz a încheiat în 2023 noul contract în valoare de 344,9 milioane de lei fără TVA, adică circa 68 de milioane de euro.

La acestea se adaugă celelalte cheltuieli asociate proiectului și finanțarea nerambursabilă acordată prin Planul Național de Investiții.

În 2017, Ministerul Energiei s-a angajat să acorde Romgaz o finanțare nerambursabilă de până la 320,9 milioane de lei, reprezentând maximum 25% din valoarea eligibilă a investiției.

Până la 31 martie 2026, Romgaz încasase 292,4 milioane de lei din această finanțare. În raportarea financiară pentru 2025, compania precizează că nu recunoscuse încă venituri din această subvenție deoarece centrala nu fusese pusă în funcțiune.

Guvernul a prelungit până la 31 decembrie 2026 perioada pentru finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor finanțate prin PNI. În cazul în care centrala nu este pusă în funcțiune până la această dată, grantul guvernamental trebuie rambursat Ministerului Energiei.

În schimb, Romgaz nu poate estima în acest moment costul suplimentar necesar pentru finalizarea centralei.

„Valoarea totală a costurilor suplimentare necesare pentru finalizarea investiției nu poate fi estimată cu exactitate la acest moment”, transmite Ministerul Energiei, explicând că suma depinde de procedurile de achiziție aflate în derulare, de valoarea contractelor care vor fi atribuite și de necesitățile tehnice identificate.

Romgaz invocă și statutul său de companie listată la Bursa de Valori București și obligația de a nu comunica selectiv informații financiare care ar putea reprezenta informații privilegiate.

Astfel, deși centrala este declarată realizată în proporție de aproximativ 98%, nu există încă o valoare publică a notei de plată pentru ultimii pași până la punerea în funcțiune.

Cine răspunde pentru întârzierea de șase ani?

Întrebat dacă a fost identificată o responsabilitate managerială pentru întârzierile proiectului și dacă au fost efectuate audituri interne sau externe privind modul în care a fost derulat proiectul, Ministerul Energiei indică în principal cauzele contractuale.

„ROMGAZ a evidențiat în raportările comunicate public că întârzierea finalizării proiectului CTE Iernut a fost determinată, în principal, de neîndeplinirea unor obligații contractuale de către executanți”, a mai transmis ministerul.