O nouă amânare pentru centrala electrică de la Iernut, începută în urmă cu 10 ani și rămasă fără constructor / De ce nu poate fi finalizată investiția

Centrală cu ciclu combinat cu turbine de gaze, Foto: Il`mar Idiyatullin | Dreamstime.com

Compania de stat Romgaz a informat, luni, investitorii de pe BVB, că a fost stabilit un nou termen pentru finalizarea centralei electrice de 430 MW de la Iernut, proiect început în 2016 și rămas pentru a doua oară fără constructor. Gradul de execuție al centralei este de circa 98%, însă pe ultima sută de metri s-a decis rezilierea contractului încheiat de Romgaz cu spaniolii de la Duro Felguera.

Având în vedere faptul că a durat foarte mult executarea lucrărilor, unele dintre instalații au început deja să se degradeze, au declarat pentru HotNews surse din Romgaz. În plus, contractul cu Duro Felguera prevedea predarea investiției la cheie, motiv pentru care este dificilă angajarea unui nou constructor pentru realizarea ultimelor lucrări.

Specialiștii din Romgaz sunt sceptici în ceea ce privește finalizarea investiției în acest an, în ciuda stabilirii oficiale a unui nou termen, au menționat sursele citate.

Centrala trebuia finalizată în 2020, conform termenelor inițiale. Noul termen de finalizare a investiției este 31 decembrie 2026, potrivit unui act adițional de finanțare prin Planul Național de Investiții.

În luna septembrie, Bogdan Ivan, ministrul energiei, a anunțat rezilierea, pentru a doua oară, a contractul cu spaniolii de la Duro Felguera.

Contract semnat cu o companie investigată într-un caz de corupție

În 2016, Romgaz a încheiat cu asocierea formată din spaniolii de la Duro Felguera si compania românească Romelectro contractul privind realizarea proiectului unei centrale noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze de la Iernut, de 430 MW, contract care prevedea proiectarea, livrarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune pentru suma de 268 milioane de euro plus TVA.

Acest contract a fost controversat încă de la început. HotNews.ro a arătat la momentul semnării că Duro Felguera era investigată în Spania într-un caz de corupție, care se întindea până în Venezuela.

De asemenea, Romelectro era cunoscută ca fiind o companie abonată la contractele mari cu societăți energetice de stat. Între timp, Romelectro a intrat în insolvență.

De ce au fost semnate de două ori contracte cu Duro Felguera

Comisia de evaluare a Romgaz a transmis către HotNews.ro, în 2016, după semnarea contractului, că nu a avut cunoștință despre faptul că Duro Felguera este investigată în Spania pentru spalare de bani și dare de mită.

În 2021, contractul a fost reziliat. Motivul invocat de Romgaz era „încălcarea constantă a obligațiilor contractuale asumate de către Asociere, aceasta nefinalizând lucrările în termenul stabilit”. Termenul stabilit era 26 decembrie 2020.

În primăvara anului 2024, Romgaz a semnat un nou contract pentru reluarea lucrărilor cu aceeași companie spaniolă, Duro Felguera, invocând motivul că lucrările sunt gata în proporție de 90%, iar alegerea unui alt constructor ar fi însemnat întârzieri în plus.

La finalului lunii iulie 2024, „progresul total al execuției investiției” (progres compus din execuția Contractului Inițial de Lucrări + execuția Noului Contract de Lucrări) este de aproximativ 91%”, se arăta într-un document al Romgaz.

Acţionarii Romgaz, Ministerul Energiei fiind majoritar, au decis mai multe amânări pentru finalizarea centralei.