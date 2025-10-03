De ce Elon Musk a intrat în război cu Netflix din cauza unui serial de desene animate pentru copii

„Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri”, a fost mesajul transmis de miliardarul Elon Musk împotriva platformei de streaming zilele trecute, potrivit The Guardian și EuroNews.com.

CEO-ul Tesla și X, autoproclamat „absolutist al libertății de exprimare”, le-a cerut urmăritorilor săi să-și anuleze abonamentele Netflix în semn de protest față de un personaj transgender din serialul „Dead End: Paranormal Park”.

Serialul lansat în 2022 urmăreşte aventurile lui Barney, un adolescent trans, şi ale Normei, o fată autistă, într-un parc de distracţii bântuit. Deşi producţia a fost anulată de Netflix în 2023, după două sezoane, fragmente din serial au reapărut pe reţelele sociale.

Tirada anti-Netflix a lui Musk a început marți. „Asta nu e în regulă”, a scris el pe X și a distrubuit clipul activiștilor de dreapta Libs of TikTok – un fragment din serialul Netflix în care personajul Barney spune că este transgender.

De atunci, miliardarul a repostat mai multe tweeturi ale altor utilizatori care susțin că și-au anulat abonamentele în semn de protest față de platforma de streaming, acuzând-o că susține drepturile LGBTQ+.

„Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a fost mesajul lui Musk de miercuri, citând un meme care descrie „agenda transgender woke” a Netflix ca un cal troian admis într-un castel etichetat „copiii voștri”.

Joi, el a comentat „adevărat” la tweet-ul unui alt utilizator care susținea: „Propaganda transgender nu se ascunde doar în fundal pe Netflix. Ei o promovează activ utilizatorilor”.

Hamish Steele, creatorul serialului, a reacţionat pe Bluesky, catalogând acuzaţiile drept „minciuni şi calomnii”. „Netflix NU face promovare în acest moment!”, a ţinut el să precizeze. El a adăugat că a primit „e-mailuri homofobe şi antisemite extrem de neplăcute şi ciudate”, care l-au determinat să se retragă temporar de pe reţelele sociale.

Și Zach Barack, actorul care interpretează vocea lui Barney a reacționat. El a respins rapid afirmațiile lui Musk pe X, scriind: „Poți să terorizezi lumea cât vrei, dar copiii și părinții mi-au spus că le-a salvat viața!!”

Organizaţiile LGBT+ au atras atenţia că astfel de campanii online alimentează discursul de ură. Un raport GLAAD arată că incidentele îndreptate împotriva persoanelor transgender au crescut cu 14% în Statele Unite între mai 2024 şi aprilie 2025.

Reacţiile nu au rămas fără ecou pe piaţa financiară. Conform publicaţiei Barron’s, acţiunile Netflix au scăzut miercuri cu aproximativ 2,3%, rămânând pe roşu şi joi. Compania nu a comentat până acum în mod oficial apelurile la boicot.