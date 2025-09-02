De ce este acuzată Moscova că exagerează câștigurile de pe front. Numărul uriaș al soldaților ruși morți în Ucraina a fost dezvăluit de presa de opoziție

Șeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, împreună cu ofițeri de pe front, dând „instrucțiuni pentru acțiuni ulterioare” în războiul împotriva Ucrainei, pe 22 februarie 2025. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

„Câștigurile teritoriale ale Rusiei rămân disproporționat de limitate și lente în raport cu pierderile mari suferite” și, din această cauză, Kremlinul intensifică campania de propagandă pentru a influența procesul decizional occidental, scrie Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington.

Influenții bloggeri de război ruși au criticat Ministerul Apărării și pe șeful armatei, generalul Valeri Gherasimov, acuzând exagerarea progreselor înregistrate pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Gherasimov a afirmat pe 30 august că forțele ruse au capturat 3.500 km pătrați de teritoriu și 149 de așezări din martie 2025.

„ISW a observat dovezi care arată că forțele ruse au câștigat doar aproximativ 2.346 km pătrați de teritoriu ucrainean și au capturat 130 de așezări” în acea perioadă, a subliniat think tank-ul american.

Bloggerii militari au caracterizat și ei cifrele lui Gherasimov ca fiind „o exagerare foarte mare” și au întrebat ce elemente ale structurii de comandă militare ruse furnizează rapoarte false înaltului comandament rus.

ISW a afirmat că „câștigurile teritoriale ale Rusiei rămân disproporționat de limitate și lente în raport cu pierderile mari suferite” și că, din această cauză, Kremlinul intensifică campania de propagandă pentru a influența procesul decizional occidental: acuzând statele europene că prelungesc războiul, făcând amenințări nucleare și susținând că victoria Rusiei în Ucraina este inevitabilă.

„Câștigurile Rusiei au fost în mare parte graduale și lente”

Statul Major ucrainean a raportat pe 30 august că forțele ruse au suferit 210.000 de victime în regiunile Harkov, Luhansk și Donețk între ianuarie și august 2025, o medie de 26.250 de victime pe lună.

Potrivit aceleiași surse, forțele ruse au suferit un total de 290.000 de victime în întreg teatrul de operațiuni între ianuarie și august 2025, o medie de 36.250 de victime pe lună.

Publicațiile rusești independente Meduza și Mediazona au raportat pe 29 august că datele din Registrul rus al cazurilor de moștenire (RND) sugerează că cel puțin 93.000 de militari ruși au murit în 2024 — aproape de două ori mai mulți decât în 2023 (aproximativ 50.000) și au estimat, folosind un model predictiv, că cel puțin 56.000 de soldați ruși au murit de la începutul anului 2025.

În schimb, „câștigurile Rusiei au fost în mare parte graduale și lente timp de multe luni, iar ritmul de avans al Rusiei este incredibil de lent în conformitate cu normele războiului mecanizat modern”, observă ISW.

Orice evaluare a performanței și forței Rusiei pe câmpul de luptă trebuie să examineze atât ritmul de avans, cât și pierderile rezultate pentru a obține aceste câștiguri, mai spune think-tank-ul.

Cât teritoriu controlează Rusia, potrivit lui Gherasimov

Gherasimov a declarat sâmbătă că forţele ruse sunt angrenate într-o ofensivă permanentă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina şi au „iniţiativa strategică”, relatează Reuters.

„Grupul combinat de trupe continuă o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului”, a declarat Gherasimov într-un discurs susţinut în faţa comandanţilor ruşi făcut public de Zvezda, ziarul oficial al Ministerului Apărării. „În prezent, iniţiativa strategică este cu totul a forţelor ruse”, a adăugat el.

Gherasimov a mai declarat că Rusia controlează în prezent 99,7% din regiunea Lugansk, 79% din regiunea Doneţk, 74% din regiunea Zaporijie şi 76% din regiunea Herson.

Din luna martie, Rusia a cucerit peste 3.500 de kmp de teritoriu în Ucraina şi a obţinut controlul asupra a 149 de sate, a adăugat Gherasimov.

Forţele ruse au început să preseze în această lună în regiunea Dnipropetrovsk (în partea de centru-est a Ucrainei), generalul Valeri Gherasimov afirmând că şapte sate din regiune se află acum sub control rus.