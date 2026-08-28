Care este varianta pe care Ilie Bolojan o exclude complet la negocierile pentru viitorul guvern. El a menționat o situație pe care nu o vrea, dar poate fi soluție

Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Prima News, că PNL nu a luat în calcul varianta în care să susțină instalarea unui guvern din care să facă parte PSD, chiar și în eventualitatea în care liberalii vor intra în opoziție.

Președintele PNL a spus că, deocamdată, partidul menține propunerea ca viitorul premier să fie europarlamentarul Siegfried Mureșan, candidatură asumată împreună cu USR și UDMR

„Nu a mai fost o decizie de atunci, deși am mai avut discuții informale pe această speță, inclusiv cu președintele. Până nu există altă decizie, asta e poziționarea noastră”, a spus Bolojan.

El a evitat să comenteze propunerile de premier vehiculate neoficial până când partidele nu vor fi chemate iarăși la consultări cu președintele Nicușor Dan. Pe de altă parte, a reamintit că rămâne în vigoare decizia PNL de a nu participa la o guvernare din care să facă parte și social-democrați.

„PSD l-a mințit pe președinte”

Invitat să comenteze scenariul în care PNL să voteze un guvern din care să facă parte inclusiv membri ai PSD, dar liberali să rămână în opoziție, Ilie Bolojan a răspuns:

„Nu am luat în calcul o astfel de decizie. România are nevoie de un guvern, asta este cât se poate de clar. Dar, gândiţi-vă că la modul în care, inclusiv la legea salarizării, PSD l-a minţit la preşedinte, a promis lucruri pe care după aceea le-a dat înapoi, a participat la toate discuţiile, dar au spus că nu ştiu ce se discută… Care sunt garanţiile că, odată ajunşi în guvernare, îşi vor schimba comportamentul? Nicio garanţie!”

Ce spune despre alegerile anticipate

Ilie Bolojan a indicat alegerile anticipate ca o posibilă soluție la criza politică, dar s-a arătat reticent că se va ajunge la acest lucru.

„În condiţiile în care se va menţine situaţia de blocaj, formula prevăzută de Constituţie şi valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituţia noastră o prevede şi, chiar dacă sunt foarte rezervat că ele ar putea fi o realitate în perioada următoare, nu putem decât să ajungem într-o astfel de situaţie”, a spus Bolojan.

În ce privește posibilitatea ca UDMR să renunțe la susținerea candidaturii lui Siegfried Mureșan și să voteze un guvern cu miniștri PSD, Bolojan nu a exclus varianta, dar a ținut să precizeze că a avut o colaborare bună cu Uniunea.

„Poată să decidă într-o formă sau alta, dar am avut o colaborare bună cu ei. Nu ne-am înțeles pe toate lucrurile, era inevitabil, dar în linii mari ne-am ținut de programul de guvernare”, a spus Bolojan.

După eșecul discuțiilor pe legea salarizării și închiderea PNRR, președintele Nicușor Dan se pregătește pentru noul Guvern. Formula a fost deja stabilită și se duc negocieri intense pentru voturile de susținere din Parlament.

Ultimele calcule pentru viitorul guvern

Șeful statului plănuiește să facă o desemnare cel mai probabil la finalul săptămânii viitoare, spun surse apropiate Administrației Prezidențiale, la curent cu negocierile dintre președinte și partide. De data asta însă, președintele Dan nu va mai chema partidele pe rând la Cotroceni pentru a negocia formal.

Potrivit surselor citate, premierului va fi unul independent, dar care va conduce un cabinet de miniștri politici, nucleul fiind de la PSD.

Președintele a admis în declarația de joi seară că echipa guvernamentală va fi una politică: „În acest moment, nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”.

Președintele vrea ca problema noului guvern să fie rezolvată în prima jumătate a lunii septembrie.

Pe masa președintelui, sunt, încă din iunie 2 propuneri de premier din partea partidelor – Siegfried Mureșan, din partea PNL și Sorin Grindeanu, din partea PSD. Nicușor Dan a explicat de mai multe ori că nu a făcut nominalizarea pentru că niciunul dintre cei doi nu reușea să strângă majoritatea necesară.

Liderii PSD iau în calcul varianta premierului independent, iar una dintre variantele discutate a fost Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe, care a fost, de mai multe ori în ultimele luni, vehiculat pentru funcția de la Palatul Victoria.

Ca să treacă de testul Parlamentului, noul guvern are nevoie de minimum 233 de voturi. PSD a încheiat acorduri de colaborare cu două grupuri desprinse din POT și SOS România, adică PACE și UPR. Împreună, strâng 152 de voturi.

De data asta, social-democrații mizează și pe UDMR pentru instalarea noului Guvern, susțin surse din PSD. Oficial, UDMR s-a coordonat cu PNL și PNL și USR, până acum.