De ce îl admiră Traian Băsescu pe Bolojan. Sfaturile fostului președinte privind relația cu PSD: „Pentru ce te cerți cu ei?/ Să vedem cine va îndrăzni să pice Guvernul!”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, într-un interviu acordat pentru Știrile ProTV, că amenințările PSD legate de ieșirea de la guvernare și cele ale lui Ilie Bolojan privind demisia fac „mult rău” României. În schimb, Băsescu a spus că premierul ar trebui să-și folosească prerogativele legale, inclusiv pe subiecte cu care nu social-democrații nu sunt de acord, precum organizarea alegerilor la București.

„E PSD-ul care când iese, când nu iese de la guvernare și avem Bolojan care când își dă, când nu-și dă demisia. Avem doi care se joacă făcând mult rău țării. Sigur, nu o fac cu intenție, ci din lipsă de experiență, dar faptul că cel mai mare partid din coaliția de guvernare, care asigură și majoritatea, când îl cauți, iese de la guvernare… Se notează de către băncile finanțatoare și când mergem la următorul împrumut, se adaugă la dobândă. Același lucru cu premierul nostru veșnic demisionar. Nu se poate să ai asemenea naivități”, a spus Traian Băsescu, comentând disputele șefului Guvernului cu social-democrații.

„Știe ce vrea și pentru asta îl admir”

Fostul președinte a spus că-l admiră pe Ilie Bolojan, însă a spus că acesta ar trebui să forțeze mâna social-democraților prin atribuțiile pe care le are ca șef al Guvernului.

„Mi se pare că știe ce vrea și pentru asta îl admir. Și inflexibilitatea i-o admir (…) Ce nu-mi place la el e tipul ăsta: „Dacă nu faceți ca mine, demisionez”. Nu, domle, ești premier! Pentru ce te cerți ei? Ai o discuție cu ei, după care ai semnat documentul și l-ai trimis la Parlament. „Eu premierul îmi asum răspunderea pentru acest document împreună cu tot guvernul.” Atunci să vedem cine va îndrăzni să pice guvernul!”, a declarat Băsescu.

Estimările pentru Primăria Capitalei

El a apreciat că activitatea coaliției este marcată de două probleme majore: alegerile interne din PSD și obligația de a face alegeri pentru Primăria Capitalei

„România este deja puternic afectată din punct de vedere democratic din modul în care este tratat procesul de alegeri. Anul trecut s-au făcut cele mai odioase modificări în abordarea democratică a alegerilor. S-au comasat localele cu europarlamentarele, un dezastru. S-au intercalat parlamentarele între cele două tururi de la prezidențiale. Odioasă combinație! Rezultatul a fost că s-au anulat alegerile cu un dezastru de credibilitate și imagine pentru România”, a amintit fostul șef al statului.

Traian Băsescu crede că partidele din coaliție nu au înțeles nimic din precedentul an electoral, întrucât acum negociază o obligație legală de a organiza alegeri, chestiune în care i-a recomandat lui Bolojan mai multă fermitate.

„De ce premierul nu emite hotărârea de guvern în care să spună că, în conformitate cu legea, avem alegeri la Primăria Capitalei? Vrea să pară un om foarte hotărât și pe de altă parte îi lipsește curajul să-i înfrunte pe cei care stimulează nerespectarea alegerilor democratice”, a comentat Traian Băsescu.

În ce privește candidaturile, el s-a arătat sceptic în privința unei candidaturi comune a PNL și USR.

„Ambițiile sunt prea mari pentru că Ciucu s-a pregătit două mandate să candideze la Primăria Generală, iar USR-ul știe că-i favorit în București. Nu cred că Băluță poate câștiga Primăria Capitalei”, a estimat Băsescu.