O rachetă Tomahawk este lansată de pe distrugătorul american USS Curtis Wilbur (DDG 54), în timpul unei demonstrații cu foc real în Marea Filipinelor, 27 mai 2019. Sursa foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dorința administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, către Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA și altor utilizări, afirmă un oficial american și alte trei surse, potrivit agenției Reuters.

Duminică, vicepreședintele american JD Vance a spus că Washingtonul ia în considerare solicitarea Ucrainei de a primi rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care ar putea provoca lovituri puternice în adâncimea teritoriului Rusiei, inclusiv la Moscova. Reuters a scris miercuri că SUA intenționează să furnizeze Ucrainei informații despre țintele de infrastructură energetică ale Rusiei care pot fi lovite cu armament cu rază lungă de acțiune.

Însă un oficial american și surse familiarizate cu instruirea și aprovizionarea cu rachete Tomahawk au pus la îndoială fezabilitatea scenariului privind furnizarea rachetelor de croazieră, care au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri (1.550 mile).

Oficialul american a subliniat că nu există o penurie a acestei arme de bază, care este adesea utilizată de armata americani pentru misiuni de atac terestru, sugerând că alte opțiuni de arme cu rază mai scurtă de acțiune ar putea fi furnizate Kievului.

Oficialul a precizat că SUA ar putea lua în considerare posibilitatea de a permite aliaților europeni să cumpere alte arme cu rază lungă de acțiune și să le furnizeze Ucrainei, dar rachetele Tomahawk sunt puțin probabile.

Schimbarea majoră de poziție a lui Trump

În ultimele săptămâni, președintele american Donald Trump și-a schimbat radical discursul cu privire la războiul din Ucraina, sugerând că forțele Kievului pot recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia și calificând armata rusă drept un „tigru de hârtie”. Decizia SUA de a ajuta Ucraina cu informații secrete, pe baza cărora să fie vizată infrastructura energetică a Rusiei, pare să fie unul dintre rezultatele concrete ale noii poziții ale administrației de la Washington, notează Reuters.

Un nou mecanism financiar, Lista Priorităților Ucrainei (PURL), a fost elaborat de SUA și aliații săi pentru a furniza Ucrainei arme noi și echipamente militare din stocurile armatei americane, utilizând fonduri provenite din partea țărilor NATO.

Furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraine ar putea extinde semnificativ capacitățile Kievului de atac, permițându-i să lovească ținte aflate adânc în teritoriul rus, inclusiv baze militare, centre logistice, aerodromuri și centre de comandă care sunt în prezent inaccesibile.

Kremlinul a afirmat joi că, dacă SUA furnizează rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru ar declanșa o nouă rundă de escaladare periculoasă între Rusia și Occident.

Conform documentelor de buget ale Pentagonului, Marina SUA, principalul utilizator al rachetelor Tomahawk, a achiziționat până în prezent 8.959 de rachete, la un preț mediu de 1,3 milioane de dolari fiecare.

Racheta Tomahawk este produsă de la mijlocul anilor 1980. În ultimii ani, producția a variat între 55 și 90 de rachete pe an. Potrivit datelor bugetare ale Pentagonului, SUA intenționează să cumpere 57 de rachete în 2026.

Luni, Moscova a afirmat că armata sa analizează dacă SUA vor furniza sau nu rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei pentru a efectua lovituri în adâncimea teritoriului rus.