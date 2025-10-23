De ce nu a așteptat Guvernul avizul CSM pe legea privind pensiile magistraților: „Nu-mi amintesc să se fi opus cineva”

„Nu am văzut observațiile Ministerului Justiției”, a declarat joi Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, întrebată dacă Executivul a fost atenționat de Ministerul Justiției că e necesar avizul CSM la legea privind pensiile magistraților „Dacă memoria nu mă înșeală, dar voi cere să recitesc transcrierea ședinței de guvern din momentul respectiv, în momentul adoptării acestui proiect de lege în vederea angajării răspunderii guvernului, eu nu-mi amintesc să se fi opus cineva în ședința de guvern”, a mai spus aceasta.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a fost întrebată joi la Palatul Victoria dacă s-au respectat procedurile privind avizele necesare la legea privind pensiile magistraților și dacă Ministerul de Justiție a sprijinit Executivul cu observații în acest sens.

Amintim că legea a fost declarată neconstituțională de către CCR, argumentul comunicat fiind lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM.)

„Nu discut decât ceea ce am văzut cu toții în comunicatul Curții Constituționale, și anume că reproșul făcut, motivul pentru care sesizarea a fost admisă, este faptul că nu au fost așteptate 30 de zile pentru ca CSM să se pronunțe. Personal, înțeleg din asta că nu lipsa avizului în sine este o problemă, ci faptul că nu a fost așteptat suficient timp, o chestiune care, sigur, reprezintă un standard oarecum nou în materie, raportat la jurisprudența Curții Constituționale. Alte detalii nu am”, a spus Ioana Dogioiu.

Întrebată dacă au existat observații de la Ministerul Justiţiei care să se fi referit și la probleme de fond, nu doar de formă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a spus că nu a văzut observaţii de la Ministerul de Justiţie.

„Nu comentez dueluri politice din acest moment. V-am spus ce am citit cu toții în comunicatul CCR și vă mai pot spune că, dacă memoria nu mă înșală – dar chiar voi verifica acest aspect, voi cere să recitesc transcrierea ședinței de guvern din momentul respectiv, în momentul adoptării acestui proiect de lege -, în vederea angajării răspunderii guvernului, eu nu mi-aduc aminte să se fi opus cineva în ședința de guvern”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Reporterul HotNews.ro a revenit și a întrebat de ce nu a așteptat premierul Ilie Bolojan 30 de zile avizul CSM pentru legea pe pensiile magistraților, dat fiind faptul că Ministerul Justiției a atras atenția că este nevoie de acest aviz consultativ.

„Personal, nu am văzut acele observații, după cum v-am spus. Din ceea ce mi-au pus la dispoziție și mie, colegii, consilierii premierului, pentru propria documentare, este pentru prima dată când Curtea Constituțională stabilește, imperativ așteptarea termenului de 30 de zile. Au mai fost asemenea sesizări pe rolul Curţii Constituționale, însă una singură a fost admisă, dar atunci chestiunea a fost radicală, ca să zic așa, și anume s-a cerut avizul în aceeași zi în care a fost adoptat actul normativ în guvern, ceea ce, sigur, făcea chiar imposibilă obținerea unui aviz”, a declarat aceasta.

Precizările vin în contextul în care deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan „a știut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituțională”, întrucât „documentele oficiale de la Ministerul Justiției și de la Consiliul Legislativ i-au semnalat atât absența avizului CSM, cât și viciile de fond ale legii”.

Noi nu avem informații pe surse de la CCR

Tot în cadrul conferinței de presă de joi de la Palatul Victoria, reporterul HotNews.ro a întrebat-o pe Ioana Dogioiu dacă premierul se așteaptă să fie și probleme pe fond la legea privind pensiile magistraților, date fiind declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a susținut că știe „pe surse” că CCR ar fi respins legea pensiilor magistraților și pe fond.

„Nu știu la ce se așteaptă premierul, nu am discutat cu domnia sa informații pe surse, noi nu avem informații pe surse de la CCR. Nu am nicio informație despre faptul că premierul s-ar aștepta, sau nu, la probleme pe fond, dar câtă vreme domnia sa a promovat acest act normativ, nu-i așa, presupun că îl consideră în totalitate viabil”, a precizat aceasta.

Se așteaptă motivarea CCR și decizia Coaliției

Purtătoarea de cuvânt a guvernului a spus că nu are detalii suplimentare despre conținutul viitorului proiect de lege privind pensiile magistraților, câtă vreme nici „Coaliția nu a ajuns la un punct de vedere comun”.

„Așteptăm motivarea Curții Constituțională, să vedem ce au avut de spus judecătorii Curții și, conform regulii în cazul deciziilor CCR, care e calea de urmat”.

Aceasta a fost întrebată și care este opinia premierului Bolojan față de declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că Guvernul ar trebui să plece dacă viitoarea lege privind pensiile magistraților va fi considerată neconstituțională.

„Nu a fost o respingere pe fond, a fost o respingere pe procedură. La limită, patru judecători au considerat că procedura a fost îndeplinită, cinci au considerat că nu a fost îndeplinită. De aceea este foarte important să citim motivarea și să citim și opiniile separate, ceea ce nu pune sub nicio formă sub semnul întrebării decizia însăși. În ceea ce privește declarațiile liderilor politici, cu atât mai mult ai liderilor coaliției, eu nu am de făcut niciun comentariu, iar subiectul nu l-am discutat cu domnul premier Ilie Bolojan”, a mai precizat Ioana Dogioiu.