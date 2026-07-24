De ce nu a fost doborâtă drona mai repede, ci abia după ce a ajuns la peste 200 de km de punctul în care a fost detectată

A intrat în spațiul aerian prin zona Sulina, s-a îndreptat spre Brăila, apoi a întors spre sud, spre Fetești. De precizat că la Fetești se află și cea mai mare bază aeriană a Armatei. Ulterior, s-a îndreptat spre județul Buzău, pe direcția nord-vest. A urmat abia apoi momentul angajării țintei de către F16.

Din momentul în care a fost detectată până în clipa doborârii dronei au trecut fix 1 oră și 23 de minute. În acest timp, drona a urmat un traseu sinuos.

Drona care a fost doborâtă vineri de către un avion de vânătoare F-16 românesc a evoluat în spațiul aerian național mai bine de o oră și douăzeci de minute de când a fost detectată de către radarele armatei.

HotNews a întrebat reprezentanții MApN de ce nu a fost doborâtă drona mai devreme.

„În momentul acesta se fac analize referitoare la misiune. Drona a evoluat un timp relativ îndelungat în spațiul aerian național pentru că nu au existat condiții de tragere fără pericolul unor daune colaterale. Pilotul a angajat ținta când s-au întrunit condițiile operaționale și cele legale”, a declarat pentru HotNews Cristian Popovici, purtătorul de cuvânt al MApN.

Anterior, președintele Nicușor Dan spunea că e „important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”.

MApN va organiza în cursul zilei de vineri o conferință de presă în care va prezenta detalii despre operațiune.

Drona a fost doborâtă la 200 de km de Sulina

Potrivit Instituției Prefectului Buzău, drona a fost doborâtă într-o zonă agricolă, „pe câmp undeva, într-o zonă nelocuită, între Padina și Pogoanele”.

Padina se află la circa 50 de kilometri de Buzău și la peste 100 de kilometri, în linie dreaptă, de granița României cu Ucraina.

Față de Sulina, localitatea în apropierea căreia drona a fost detectată inițial de sistemele radar ale MApN, distanța este de aproape 200 de km în linie dreaptă.

MApN spune că drona a zburat în spațiul aerian național pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Mai multe avioane de luptă, ridicate în aer. Un F-16 a tras în dronă

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației”, a transmis Armata.

„La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o. Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile”, a specificat MApN.