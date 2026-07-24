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Defense

De ce nu a fost doborâtă drona mai repede, ci abia după ce a ajuns la peste 200 de km de punctul în care a fost detectată

Victor Cozmei
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Drona care a fost doborâtă vineri de către un avion de vânătoare F-16 românesc a evoluat în spațiul aerian național mai bine de o oră și douăzeci de minute de când a fost detectată de către radarele armatei.

  • Drona, detectată la 09.39 în apropiere de Sulina, a zburat pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.
  • Într-un final, drona a fost doborâtă în apropiere de localitatea Padina, la circa 200 de km în linie dreaptă de Sulina, punctul inițial de detecție.
  • Armata a ridicat în aer atât avioane F-16 de la baza aeriană Fetești, dar și avioane NATO Eurofighter Typhoon italiene de la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu.
  • HotNews a întrebat MApN de ce nu a fost doborâtă drona mai devreme, ci a fost lăsată să zboare atât de adânc în spațiul aerian național.

Din momentul în care a fost detectată până în clipa doborârii dronei au trecut fix 1 oră și 23 de minute. În acest timp, drona a urmat un traseu sinuos.

A intrat în spațiul aerian prin zona Sulina, s-a îndreptat spre Brăila, apoi a întors spre sud, spre Fetești. De precizat că la Fetești se află și cea mai mare bază aeriană a Armatei. Ulterior, s-a îndreptat spre județul Buzău, pe direcția nord-vest. A urmat abia apoi momentul angajării țintei de către F16.