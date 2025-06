De ce nu are PSD femei în Guvern? Răspunsul dat de Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a explicat luni la Parlament de ce în viitorul guvern Partidul Social Democrat nu a desemnat nicio femeie pentru a prelua un portofoliu.

„Noi spre deosebire de alții, noi am avut vot. Din ce am văzut eu la ceilalți colegi s-a venit cu lista și s-a citit și a fost aprobată sau nu candidatura. Noi ieri am avut un vot secret și sper ca data viitoare mai multe colege să se înscrie în această competiție internă, pentru ca nu am de gând sa aplic altă metoda, decât aceasta, pe voturi”, a spus președintele interimar al PSD.

Lista membrilor noului guvern va fi supusă luni votului plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului într-o procedură care prevede mai multe etape, ce vor fi însă parcurse în ritm susținut astfel încât, cel mai târziu marți dimineață, miniștrii să-și preia oficial funcțiile.

Lista membrilor guvernului Bolojan

Guvernul condus de Ilie Bolojan va avea 5 vicepremieri, 6 miniştri de la PSD, 4 de la PNL, 4 de la USR și 2 de la UDMR.