De ce nu funcționează conexiunea Wi-Fi aproape niciodată în trenurile din Europa. Ce țară este dată drept exemplu pozitiv

Companiile feroviare europene promovează adesea conectivitatea în trenuri ca un avantaj, dar pentru mulți pasageri, aceasta rămâne mai degrabă un exercițiu de răbdare decât unul de productivitate, scrie Politico.

„Performanța și calitatea Wi-Fi-ului la bordul trenurilor europene este foarte slabă”, a declarat Luke Kehoe, analist industrial la firma de informații privind conectivitatea Ookla, pentru Politico.

Viteza mare a trenului face ca antenele Wi-Fi din vagon sau din telefonul personal să aibă dificultăți în menținerea unei conexiuni stabile între turnurile mobile în continuă schimbare.

„Dacă un tren circulă cu 200 km/h, dispozitivul ar putea traversa o celulă la fiecare 45 sau 60 de secunde, ceea ce reprezintă o schimbare rapidă”, a spus Kehoe. „Acest lucru introduce o provocare tehnică numită efectul Doppler.”

Acest efect apare atunci când mișcarea rapidă modifică frecvența semnalului, ca în cazul unei sirene care își schimbă tonul, și poate afecta capacitatea de a menține o conexiune stabilă.

În trenurile franceze SNCF, călătorii care se conectează la Wi-Fi primesc un mesaj de avertizare: „Din cauza lipsei de acoperire și a vitezei noastre, calitatea Wi-Fi-ului poate diferi de cea de acasă.” De asemenea, se recomandă să nu se vizioneze videoclipuri online, deoarece „contribuie la limitarea lățimii de bandă”.

Dar Wi-Fi-ul slab din trenuri nu ține doar de viteză sau de numărul de turnuri. Multe cabine nu sunt proiectate pentru a permite pătrunderea frecvențelor radio. „Multe trenuri au folosit în trecut geamuri cu straturi metalizate sau cu geamuri cu emisivitate redusă, care nu sunt propice propagării semnalului”, a spus Kehoe.

Această configurație ar face ca cabina să semene cu o cușcă Faraday, o armură electromagnetică care blochează semnalele wireless, similar cu ceea ce face ca telefonul să piardă semnalul în lift.

Anul trecut, compania feroviară belgiană SNCB a renunțat la instalarea Wi-Fi în trenurile sale din cauza „costurilor ridicate de implementare și a acoperirii oferite de operatorii de telecomunicații”, a declarat purtătorul de cuvânt Tom Guillaume.

În schimb, SNCB a decis să paseze responsabilitatea companiilor de telecomunicații, investind în schimb în geamuri care sunt mai favorabile semnalelor mobile. „Prin urmare, operatorii de telecomunicații trebuie să îmbunătățească calitatea semnalului și acoperirea în vecinătatea infrastructurii feroviare”, a spus Guillaume.

Unde sunt cele mai bune condiții

Fizica frecvențelor radio este, de asemenea, bine cunoscută: banda rezervată în mod obișnuit pentru 5G în Europa nu este foarte eficientă în traversarea copacilor și frunzelor, care adesea mărginesc liniile de cale ferată. Acest lucru face mai dificilă conectarea directă la cabine sau la utilizatorii de telefoane, spre deosebire de 4G, unde frecvențele de bandă joasă utilizate în mod obișnuit nu pot transporta la fel de multe date, dar se propagă mai departe și gestionează mai bine obstacolele.

„În datele noastre observăm în fiecare vară o degradare semnificativă a performanței rețelei mobile în zonele cu vegetație densă”, a adăugat Kehoe.

Dacă adăugăm miile de tuneluri din rețeaua continentală, este clar că trenurile europene au o sarcină dificilă în furnizarea unui Wi-Fi stabil, deși unele țări reușesc să gestioneze această problemă mai bine decât altele.

Elveția este de departe în frunte, cu viteze Wi-Fi la bord de aproape 30 de ori mai rapide decât în Austria și Țările de Jos. A fost singura țară din eșantionul Ookla care a depășit pragul mediu de 25 megabiți pe secundă pentru viteza de descărcare, limita minimă pentru o utilizare fiabilă a internetului. La polul opus se sitează Olanda și Spania.

Investiții pentru viitor

Unii operatori feroviari se îndreaptă acum spre cer, la propriu, pentru a obține o conexiune la internet mai bună, apelând la furnizori de servicii prin satelit pentru a acoperi lacunele de acoperire de-a lungul rutelor feroviare.

Căile Ferate Cehe experimentează rețeaua Starlink a lui Elon Musk, în timp ce SNCF din Franța este interesată atât de constelația americană, cât și de rivalul franco-britanic, Eutelsat.

Deși conectivitatea prin satelit funcționează bine pentru companiile aeriene, datorită cerului senin și proximității față de orbită, aceasta nu este o „soluție infailibilă”, a spus Kehoe, ci mai degrabă un supliment la mixul general de conectivitate.

„Se pune atât de mult accentul pe transmiterea semnalului către tren, încât s-a uitat de transmiterea semnalului în jurul trenului”, a spus el.

Echipamentele Wi-Fi și standardele care stau la baza acestora joacă un rol important în calitatea reală a conexiunii.

Conexiunile testate de Ookla în Polonia, care se situează aproape de ultimul loc în ceea ce privește performanța, au arătat că trenurile funcționează încă cu Wi-Fi 4, un standard din 2009 care oferă o lățime de bandă mult mai mică și viteze mult mai mici decât generațiile mai noi.