De ce nu vrea Dumitru Chisăliță, desemnat ministru al Energiei, ca piața gazelor să se liberalizeze în aprilie: „Este cel mai prost moment”

Piața gazelor nu ar trebui liberalizată în aprilie, întrucât la acel moment prețurile din piață vor fi foarte mari, a afirmat ministrul desemnat al Energiei, Dumitru Chisăliță, audiat în comisiile de specialitate din Parlament. El susține că este nevoie de cel puțin 12 luni pentru a pregăti piața.

Liberalizarea pieței gazelor naturale înseamnă eliminarea prețurilor stabilite de stat și trecerea la stabilirea acestora pe baza cererii și a ofertei din piață. Practic, consumatorii primesc libertatea de a-și alege furnizorul și oferta de gaz care li se potrivește cel mai bine, un aspect care în teorie promovează concurența între companii. Similar, piața de electricitate din România a fost liberalizată complet în iulie 2025.

„Poziția de acum este legată de timp. Dacă noi pornim în iarnă să pregătim o liberalizare, probabilitatea să avem prețuri mari (la momentul liberalizării – n.r.) este foarte mare. De ce? Pentru că în iarnă cererea este mare, oferta este mică și ne vom trezi că ajungem în luna martie cu prețurile mari din iarnă”, a spus Chisăliță în Parlament.

„Cel mai prost moment”

El a explicat că februarie și martie este perioada cea mai delicată pentru România, pentru că atunci sunt cele mai scăzute temperaturi, este cererea cea mai mare de gaze, iar în depozite mai este o cantitate redusă de gaze care poate fi adusă în piață.

„Și atunci este cel mai prost moment”, a subliniat ministrul desemnat.

Chisăliță a mai spus că este nevoie ca liberalizarea pieței să fie pregătită timp de cel puțin un an, astfel încât toate contractele din piață (de vânzare, cumpărare, transport, distribuție, înmagazinare) să fie încheiate la cel mai bun preț pentru consumatori.

„Din punctul meu de vedere este nevoie de cel puțin 12 luni. Dacă nu ai aceste 12 luni, riști ca cineva să plătească”, a spus ministrul desemnat al Energiei.

În prezent, legislația în vigoare prevede că liberalizarea completă a pieței gazelor va avea loc la 1 aprilie 2027, iar pentru amânarea ei este nevoie de modificări legislative.

Recent, șefii celor mai mari furnizori de gaze din România au cerut prelungirea perioadei de plafonare, avertizând că, din aprilie, facturile populației se vor dubla.

Dumitru Chisăliță la audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor desemnați pentru a face parte din guvernul condus de Luca Niculescu, la Palatul Parlamentului din București, 19 octombrie 2026. Inquam Photos / George Călin

Urmează o iarnă grea, „cum nu am mai întâlnit până acum”

Întrebat de jurnaliști la plecare cum va arăta această iarnă din punct de vedere energetic, el a răspuns:

„Suntem într-o iarnă atipică, când foarte multe situații s-au suprapus din păcate, așa cum nu am mai întâlnit până acum. Trebuie să avem mai multă atenție către situațiile cu care ne putem confrunta, de aceea principala mea preocupare în perioada următoare va fi cum pregătim această iarnă”.

El a mai spus că este foarte important să facem scenarii cât mai realiste, să ne pregătim pentru foarte multe situații care pot să apară, ținând seama de istoricul anilor trecuți și de ceea ce se întâmplă în această iarnă, adică perioada de secetă.

„Prima acțiune este să discut cu comandamentele de iarnă, să încercăm să trecem cu bine această iarnă”.

Sprijinul pentru consumatorii vulnerabili depinde de Ministerul Finanțelor

În ceea ce privește ajutorul pentru consumatorii vulnerabili, el a precizat că acest lucru depinde și de Ministerul Muncii și de cel al Finanțelor.

„Avem foarte mulți consumatori vulnerabili. În primul rând trebuie să facem un registru, trebuie să identificăm cu adevărat care sunt consumatorii vulnerabili. În al doilea rând, aceștia trebuie să fie susținuți. Care va fi efectiv cuantumul vom stabili împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor”.

Potrivit programului de guvernare, noul Executiv are în vedere un sprijin țintit pentru consumatorii vulnerabili, direct în factură.

„Pregătim un mecanism unic: eligibilitatea se verifică, pe cât posibil, automat, după un prag de venit de până la 3.500 lei net/lună/persoană, iar sprijinul apare direct în factură (potențial, circa 3,7 milioane de persoane la electricitate și 1,7 milioane la gaze).

Baza este Registrul Național al Consumatorilor Vulnerabili, interconectat cu ANAF, Ministerul Muncii și furnizorii, operaționalizat după un calendar public; criteriile, inclusiv pragul de venit, se revizuiesc anual pe baza datelor INS și ANRE, iar categoriile eligibile se extind la gospodăriile expuse costurilor ridicate după introducerea ETS2 (prețul carbonului pentru clădiri și transportul rutier)”, spune programul de guvernare.