„Unde este prietena mea?”, „Cu cine s-a întâlnit după școală?”, „Cu cine a ieșit în parc și de ce au stat așa mult împreună?”. Răspunsurile la aceste întrebări nu vin din conversații directe, ci din aplicațiile de localizare folosite de adolescenți. Bump, Find My, Life360 și altele din aceeași categorie permit tinerilor să își vadă reciproc localizarea, transformând harta într-un nou spațiu de socializare.

Ceea ce poate părea o modalitate distractivă de conectare permanentă cu prietenii poate deveni însă și o sursă de presiune, gelozie, excludere sau chiar bullying.

Până nu demult, adolescenții aflau ce fac prietenii lor urmărind postările de pe Instagram, Snapchat sau TikTok. Acum, cu aplicațiile de monitorizare instalate, știu în permanență cine, unde și cu cine își petrece timpul.

Pe Bump, de exemplu, harta funcționează ca o rețea socială: utilizatorii văd nu doar poziția prietenilor, ci și cât timp au petrecut într-un loc sau care este istoricul deplasărilor. Tentația de a urmări harta este mare, pentru că de acolo ei află cine e în acel moment în apropiere, pot organiza întâlniri rapide și sunt la curent cu întâlnirile altora.

Dacă vor ca o anumită persoană să nu știe unde se află, activează opțiunea „Ghost Mode”. Când fac asta, însă, prietenia poate fi pusă la încercare, pentru că apare întrebarea: „De ce X nu vrea să știu unde e? Ce îmi ascunde?”. Probleme apar și atunci când grupul se întâlnește în formulă restrânsă. Pentru adolescenții neinvitați, acest lucru e sinonim cu excluderea.

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