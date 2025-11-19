De ce pleacă medicii tineri din România? Aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc

În România profesează, în acest moment, în jur de 50.000 de medici. Anul trecut, peste 1.200 de doctori au solicitat documente care le permit să profeseze în afara țării, dublu față de anul anterior. Un studiu lansat marți arată motivele care îi fac pe tinerii medici să plece peste hotare, dar și ce ar putea să-i țină aici.

4.200 de studenți și medici rezidenți din toate centrele universitare mari ale țării, dar și din străinătate, au răspuns la un chestionar anonim care a stat la baza realizării studiului „Respect pentru medicii tineri”, al cărui inițiator este deputatul PNL Andrei Baciu, membru în Comisia de Sănătate.

Principalele concluzii ale studiului

Trei sferturi dintre studenții la Medicină care vor să plece din țară nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România.

Aproape jumătate dintre medicii rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc.

Peste 80% dintre studenții și rezidenții la Medicină se tem să refuze gărzi neplătite, invocând presiunile din sistem (medicii rezidenți nu sunt plătiți pentru gărzi – n.red.).

Peste jumătate dintre studenții la Medicină care intenționează să părăsească țara în următorul deceniu consideră că sistemul actual nu oferă suficiente oportunități de practică reală, invocând lipsa contactului direct cu pacienții, a exercițiului tehnic și a expunerii la cazuri complexe.

Aproximativ jumătate dintre studenții care își doresc să părăsească țara în următorii 10 ani declară că nu se simt „sprijiniți și respectați” suficient în stagiile de practică în spitale.

⁠Principalii trei factori care i-ar convinge să rămână în țară: condiții moderne de muncă, venituri predictibile și un sistem fără presiuni informale și fără corupție.

Câți medici pleacă din România

Aproximativ 50.000 de medici profesează, în acest moment, în România. Anul trecut, peste 1.200 de medici au solicitat eliberarea de certificate profesionale curente, documente care le permit să profeseze în afara țării, spune președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiana.

Numărul medicilor care au solicitat documentele necesare pentru a profesa în afara țării s-a dublat anul trecut, comparativ cu 2023, mai spune Cătălina Poiană.

Cifre atât de ridicate privind exodul medicilor nu se mai înregistraseră din anul 2018, când au fost eliberate peste 1.200 de certificate profesionale curente. În perioada 2019 – 2023, cifrele au fost în scădere.

Asta în condițiile în care în anul 2018 salariile medicilor din sistemul public de sănătate au crescut semnificativ.

Intenția de a pleca din țară rămâne ridicată

Intenția de a pleca din țară rămâne ridicată în rândul studenților la facultățile de Medicină, indiferent de percepția asupra nivelului de pregătire, conform studiului.

În schimb, în cazul medicilor rezidenți, percepția pozitivă asupra formării profesionale devine un factor important de retenție: cei care au încredere în calitatea pregătirii lor manifestă o intenție de plecare semnificativ redusă comparativ cu cei care nu au această încredere.

Studenții care nu au încredere în pregătirea medicală din România manifestă o intenție de plecare mult mai ridicată. În medie, aproximativ 30% dintre cei care vor să plece în următorii 10 ani consideră că formarea actuală nu este suficientă pentru o carieră solidă.

Jumătate dintre medicii rezidenți care intenționează să plece nu au încredere în calitatea pregătirii medicale, în timp ce, în medie, aproape 40% dintre cei care doresc să rămână declară că au încredere în formarea profesională.

Aproximativ 57% dintre studenții care intenționează să părăsească țara în următorul deceniu consideră că sistemul actual nu oferă suficiente oportunități de practică reală, invocând lipsa contactului direct cu pacienții, a exercițiului tehnic și a expunerii la cazuri complexe.

Dintre studenții care își doresc să părăsească țara în următorii 10 ani, în medie, aproximativ jumătate nu se simt sprijiniți și respectați suficient în stagiile de practică.

Teama de a refuza gărzile neplătite, „un indicator al presiunilor informale” din sistem

Dintre studenții care își doresc să plece din țară, aproximativ 75% nu au încredere că pot avea o carieră satisfăcătoare în România.

Ambele aspecte sunt importante, însă încrederea în posibilitatea de a construi o carieră solidă în România are o influență mult mai mare asupra intenției de plecare decât accesul la practică reală. Cu alte cuvinte, practica profesională contează, dar lipsa încrederii în viitorul carierei medicale în țară este factorul care împinge cel mai puternic spre migrație, se arată în studiu.

Aproximativ 8 din 10 medici rezidenți declară că se tem de posibilele repercusiuni care pot apărea dacă refuză să efectueze gărzi neplătite (medicii rezidenți din România nu sunt plătiți pentru gărzi – n.red.). Această tendință este mai pronunțată în rândul rezidenților cu vârste între 25 și 29 de ani, fiind urmată de categoria 30–35 de ani.

Această teamă de a refuza gărzi neplătite constituie „un indicator relevant al presiunilor informale care persistă în sistemul medical”, conform studiului.

Ce i-ar convinge să rămână

Principalele 3 aspecte care pot convinge medicii tineri să rămână să profeseze în România sunt, potrivit studiului:

creșterea veniturilor

condiții de muncă moderne

mai puțină corupție.

Răspunsurile studenților la Medicină și ale medicilor rezidenți arată că, indiferent de vârstă, ei sunt atrași de aceleași aspecte ale sistemelor medicale din alte țări: salarii mai mari, infrastructură modernă și un nivel mai ridicat de respect profesional.

Pentru rezidenții cu vârsta de până la 29 de ani, prioritățile sunt infrastructura modernă, respectul profesional și salariile mai mari.

În schimb, pentru cei din categoria 30–35 de ani, ordinea se inversează: respectul profesional ocupă primul loc, urmat de infrastructura modernă și de colaborare interdisciplinară.

Principalele aspecte care necesită îmbunătățiri pentru o funcționare mai eficientă a sistemului medical din România, nominalizate de studenți și medicii rezidenți:

plata gărzilor

creșterea salariului

echilibru între viața profesională și personală (program decent)

digitalizare și reducerea birocrației

eliminarea corupției

respect din partea medicilor cu experiență

infrastructură modernă.

„Motivele reale” pentru care tinerii medici aleg să plece

„Acest studiu vizează motivele reale pentru care tinerii medici aleg să plece din România”, spune Andrei Baciu, inițiatorul cercetării. Baciu este deputat PNL și membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„De ce este tema aceasta importantă? Este importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că, atunci când mergem la spital, ne dorim să ne vadă cât mai repede un medic. Iar atunci când ne vede un medic, ne dorim ca acesta să petreacă cât mai mult timp cu noi. Atunci când medicii sunt prea puțini, evident că și timpul acordat pacienților este mai redus decât cel ideal”, a explicat deputatul PNL, marți, la lansarea studiului.