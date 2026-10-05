De ce problemele din Marea Neagră fac India să importe mai mult ulei de palmier

Importurile de ulei de floarea-soarelui ale Indiei au scăzut în septembrie la cel mai redus nivel din ultimii peste patru ani, după ce războiul din Ucraina a perturbat livrările prin Marea Neagră, determinând rafinăriile de pe subcontinentul indian să își majoreze achizițiile de ulei de palmier la cel mai ridicat nivel din ultimele șapte luni, au declarat cinci comercianți pentru Reuters.

Creșterea achizițiilor de ulei de palmier de către cel mai mare importator de uleiuri vegetale din lume ar putea ajuta principalii producători, Indonezia și Malaezia, să își reducă stocurile și să susțină contractele futures de referință pentru uleiul de palmier.

Importurile de ulei de floarea-soarelui ale Indiei s-au prăbușit cu 36% față de luna august, ajungând la 103.000 de tone metrice în septembrie, cel mai scăzut nivel din aprilie 2022, potrivit estimărilor comercianților.

Importurile de ulei de palmier au crescut cu 3,5% față de luna precedentă, atingând un maxim al ultimelor șapte luni, de 810.000 de tone, în timp ce livrările de ulei de soia au scăzut cu 4,6% față de recordul înregistrat în luna precedentă, ajungând la 600.000 de tone.

Importurile de uleiuri comestibile au scăzut cu 3,75%, până la 1,5 milioane de tone, pe fondul reducerii livrărilor de ulei de floarea-soarelui și ulei de soia.

Asociația Extractorilor de Solvenți din India urmează să publice datele privind importurile din septembrie la jumătatea lunii octombrie.

„Importurile de ulei de floarea-soarelui vor rămâne scăzute”

Rajesh Patel, partener în cadrul companiei indiene de tranzacționare GGN Research, a declarat pentru Reuters că afectarea infrastructurii portuare din zona Mării Negre face dificil transportul uleiului de floarea-soarelui către India, în pofida cererii ridicate.

„Chiar și în octombrie, importurile de ulei de floarea-soarelui vor rămâne scăzute din cauza constrângerilor logistice”, a declarat Patel.

India își procură cea mai mare parte a uleiului de palmier din Indonezia și Malaezia, în timp ce uleiul de soia și uleiul de floarea-soarelui sunt importate în principal din Argentina, Brazilia, Rusia și Ucraina.

Un comerciant din Mumbai care lucrează pentru o companie globală de comerț a declarat pentru Reuters că importurile de ulei de palmier au crescut luna trecută deoarece rafinăriile au căutat să își constituie stocuri înaintea sezonului de festivaluri care urmează.

India sărbătorește o serie de festivaluri între septembrie și noiembrie, perioadă în care cererea pentru uleiurile comestibile atinge, de regulă, nivelul maxim.